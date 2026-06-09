Mise en garde à la population - Présence non déclarée de sulfites dans diverses viandes marinées préparées et vendues par l'entreprise Pasquier Delson

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Pasquier Delson, située au 31, boulevard Georges-Gagné Sud, à Delson, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à la succursale située au 87A, boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque: classe 1 Numéro de référence: 5718
Source: Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected] Québec.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
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