Mise en garde à la population - Présence non déclarée de moutarde dans de la fondue parmesan au homard et brandy emballée et vendue par l'entreprise Pêcherie H Dionne inc.

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Pêcherie H Dionne inc., située au 154, route 132 Ouest, à Trois-Pistoles, avise les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « FONDUE PARMESAN HOMARD

ET BRANDY » Moutarde (Pourrait aussi contenir des œufs et du sésame) Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de moutarde

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé sous vide dans un sachet de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5680

Source :

Relations médias

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et de l'Alimentation

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