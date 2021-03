Mise en garde à la population: Présence non déclarée d'œufs dans des Végé-mix à saveur de poisson vendus par l'entreprise Paradis Végétarien inc.

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Paradis Végétarien inc., située au 4381, rue Saint-Denis, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux œufs de ne pas consommer le produit qui est indiqué dans le tableau suivant. En effet, ce produit pourrait contenir de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.