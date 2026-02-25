Mise en garde à la population - Absence de la mention « Garder réfrigéré » sur l'étiquette de divers produits en pot de verre préparés et vendus par l'entreprise Consommation Plus La Sarre enr.

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Consommation Plus La Sarre enr., située au 330, rue Principale, à La Sarre, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas été conservés au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.

Soupe aux coquilles et tomates (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Ragoût de boulettes avec patates (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « Ragout de boulette avec patate » 1 L Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » « Soupe au coquille et tomate » 1 L Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5654

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation