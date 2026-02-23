Mise en garde à la population - Mise à jour - Présence possible de E. coli (générique) dans le produit Cajù style cendré préparé et vendu par l'entreprise Les produits Cajù inc.

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le communiqué de rappel d'aliments diffusé le 20 février 2026 a été mis à jour. Le terme auparavant utilisé pour désigner ce type de produit a été retiré du titre du communiqué.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les produits Cajù inc., située au 335, rue Principale, à Sainte-Monique, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie E. coli générique (sérotype non pathogène).

Cajù style cendré (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Cajù style cendré_étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format CUP Lot visé « CAJÙ STYLE CENDRÉ » 120 g 9 90312 50562 4 Unités ayant le numéro de lot 260414

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans des établissements des régions de la Mauricie et de Québec ainsi que sur le site Internet de l'entreprise. Le produit était emballé dans un papier blanc sur lequel était apposée une étiquette. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade une personne qui les consomme. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhées.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5649

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation