Mise en garde à la population - Innocuité non assurée des produits prêts-à-manger préparés, emballés et vendus par le détaillant Dépanneur Voisin à Joliette

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise opérant le Dépanneur Voisin, située au 83, rue Saint-Charles-Borromée Nord, à Joliette, avise la population de ne pas consommer les produits prêts-à-manger préparés et vendus par l'entreprise, tels que les pâtisseries, les muffins, les biscuits, les sandwichs, les sous-marins ou tout autre produit, car ils n'ont pas été préparés de façon à assurer leur innocuité.

Rappel d'aliments (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente du 27 au 29 janvier 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5629

