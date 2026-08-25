Mise en garde à la population - Innocuité non assurée des produits de pâtisserie et de boulangerie ainsi que des mets préparés et vendus par l'entreprise Les 2 blés

Québec, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Les 2 blés, située au 4800, rue de Charleroi, à Montréal-Nord, avise la population de ne pas consommer les produits de pâtisserie et de boulangerie ainsi que les mets préparés et vendus par cette dernière, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Rappel d'aliment

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 24 août 2026 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient vendus dans un comptoir avec service et emballés par le préposé à la demande des clients.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5772

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation