Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer du pesto au basilic préparé et vendu par l'entreprise La Maison des pâtes fraîches

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise La Maison des pâtes fraîches, située au 865, rue Rachel Est, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité.

Dénomination du produit Format Lot visé « Pesto au basilic » 1 pièce Unités vendues jusqu'au 3 décembre 2020

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente jusqu'au 3 décembre 2020 inclusivement, et ce, à l'établissement désigné ci-dessus et à une autre succursale située au 1887, avenue du Mont-Royal Est, à Montréal. Il était vendu à l'état réfrigéré. L'étiquette du produit comporte, outre sa dénomination propre, la mention « La maison des pâtes fraîches ».

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer; elles doivent soit le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca

