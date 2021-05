Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer du gruyère vendu par l'entreprise Boucherie B. Poirier inc.

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucherie B. Poirier inc., située au 4, rue Saint-Joseph, à Saint-Louis-de-Gonzague, avise les personnes considérées comme vulnérables (à savoir les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants et les personnes âgées) que le produit indiqué dans le tableau ci-dessous a été fabriqué à base de lait cru, et ce, sans que le détaillant en ait fait mention dans la liste des ingrédients. Le produit a été mis en vente sans que le détaillant n'ait apposé la mention prescrite.