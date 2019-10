Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer divers produits à base de poulet en cubes vendus par Charcuterie La Bicoise inc

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec Charcuterie La Bicoise inc., situé au 156, rue Louis-Joseph-Plante à Rimouski avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans ce tableau, car ils sont susceptibles d'avoir été contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Dénomination des produits Format Lot visé SANDWICHS AU POULET 150 g Meilleur avant du 25 octobre 2019 ou lot antérieur à cette date NOUILLES CHINOISES 300 g ASSIETTE CHINOISE 300 g SALADE DE PÂTES AU POULET 275 g

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde peuvent avoir été préparés avec des lots de cubes de poulet cuit qui proviennent des États-Unis et qui font l'objet d'un rappel d'aliments de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Ces aliments étaient offerts à la vente jusqu'au 3 octobre 2019 inclusivement. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré ou congelé, avec ou sans étiquette.

L'entreprise désignée procède volontairement au rappel des aliments en question. Aussi, les personnes qui ont ces produits en leur possession doivent éviter de les consommer. Elles doivent soit les retourner à l'établissement où elles les ont achetés ou les jeter. Même s'ils ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes peuvent causer la listériose, maladie d'origine alimentaire qui risque d'entraîner, de 3 à 70 jours suivant la consommation de l'aliment, une forte fièvre, des maux de tête violents, une raideur de la nuque ou des nausées. À cet égard, les femmes enceintes et leur enfant à naître, les personnes âgées, les enfants ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérés comme les plus vulnérables. Les personnes qui présentent les symptômes décrits précédemment devraient consulter un médecin dans les plus brefs délais.

Il est possible de trouver les détails de l'avis de rappel de l'ACIA à l'adresse Internet suivante : https://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/fra/1299076382077/1299076493846.

Il est à noter que le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

