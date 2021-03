Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer des produits de boulangerie et de pâtisserie vendus par l'entreprise Boulangerie Gandom

QUÉBEC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Boulangerie Gandom, située au 5808, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits de boulangerie et de pâtisserie vendus par cette dernière, car ils n'ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité.