Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer de la soupe conditionnée dans des pots en verre préparée et vendue par l'entreprise District Bagel

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise District Bagel (Sandwich salades et plus inc.), située au 709, chemin Lucerne, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé en tout temps au réfrigérateur depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.