Mise au point sur l'avancement du projet TRAMGO

GATINEAU, QC , le 18 juin 2026 /CNW/ - Mobilité Infra Québec (MIQ) fait le point sur l'avancement du projet de tramway pour la Ville de Gatineau, et ce, dans une perspective métropolitaine intégrant les dynamiques propres à la région.

Les travaux réalisés à ce jour ont permis d'établir un balisage actualisé des coûts, fondé sur une estimation indépendante et des comparaisons avec des projets canadiens similaires, notamment au Québec et en Ontario. Sur cette base préliminaire, un tracé d'environ 24 km représenterait un investissement de l'ordre de 8 milliards de dollars.

Pour assurer la viabilité financière du projet, plusieurs scénarios sont déjà en cours d'étude pour rendre réalisable et soutenable financièrement ce projet initial tout en répondant aux besoins du territoire. À cette fin, cinq initiatives structurantes ont été mises en œuvre afin d'en encadrer la poursuite sur des bases viables et responsables en vue du dépôt de recommandations finales prévu le 30 novembre prochain.

Une démarche en mode solution : cinq initiatives pour optimiser et baliser la suite du projet

Consolidation des modélisations d'achalandage

Compte tenu de la réalité métropolitaine transfrontalière, MIQ privilégie une approche intégrée combinant deux modèles d'achalandage. Ces modèles complémentaires permettraient de mieux refléter les spécificités du territoire et les attentes des partenaires, tout en assurant des prévisions particulièrement robustes et rigoureuses pour supporter les recommandations émises.



Développement de scénarios de phasage du projet

Les analyses en cours visent à définir et proposer différentes options de phasage, s'inscrivant dans une approche de déploiement progressif. Cette approche permettrait d'assurer la faisabilité financière et opérationnelle du projet, tout en répondant aux besoins de déplacement actuels et futurs, en cohérence avec les capacités de réalisation et les priorités du territoire.



Démarche d'alignement stratégique avec les partenaires institutionnels

Dans le cadre de ses travaux, MIQ a aussi tenu récemment une rencontre stratégique d'alignement réunissant les principaux partenaires, dont la Ville de Gatineau, la Société de transport de l'Outaouais, la Commission de la capitale nationale, la Ville d'Ottawa et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cette démarche, novatrice dans le contexte des grands projets de transport, visait à établir une compréhension commune des besoins, à expliciter les arbitrages structurants requis et à éclairer les scénarios de phasage à l'étude. L'objectif est de déposer des recommandations concertées et cohérentes avec les principaux acteurs du territoire.



Exploration de stratégies d'approvisionnement et de financement

MIQ explore actuellement de nouveaux modèles de financement, incluant notamment une participation financière de la Ville de Gatineau, à l'instar du projet TramCité avec la Ville de Québec, et évalue des options d'approvisionnement intégrant une participation du secteur privé. Ces travaux s'inspirent d'approches récentes observées ailleurs au Canada et à l'international, encore peu répandues au Québec.



Revue indépendante des analyses

Une entente est en cours d'établissement avec la professeure Catherine Morency, de Polytechnique Montréal, pour obtenir un second regard indépendant sur les analyses d'achalandage et les scénarios de phasage. Ce partenariat renforcera la rigueur des travaux et des recommandations émises, tout en affirmant notre volonté de soutenir la relève et la pérennité de l'expertise en transport collectif au Québec.

Citations

« Une infrastructure de transport collectif de cette envergure se doit d'être méticuleusement préparée. Nous travaillons à développer le bon projet afin de répondre aux besoins de mobilité de la région, et ce, au meilleur coût. J'ai confiance que la collaboration entre les différents partenaires sera profitable aux citoyens de Gatineau. »

- Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le balisage des coûts constitue une étape déterminante pour orienter les choix à venir. À mi‑parcours du mandat, notre objectif est de poser un diagnostic transparent et d'identifier des options crédibles pour assurer la suite du projet. Les initiatives mises en place, incluant la récente rencontre d'alignement, s'inscrivent dans cette démarche de collaboration et de recherche de solutions durables. Dans ce contexte, nous sommes très confiants de pouvoir dégager des avenues prometteuses permettant d'assurer la viabilité du projet, et ce, à un coût réaliste. »

- Renée Amilcar, présidente-directrice générale, Mobilité Infra Québec

« À titre de députée de Hull, j'ai toujours appuyé ce projet parce qu'il répond à un besoin réel et concret dans la vie des gens de Gatineau. Je salue la démarche menée par Mobilité Infra Québec, qui travaille avec transparence et sérieux, en collaboration avec l'ensemble des partenaires du milieu. Les analyses en cours, notamment sur l'achalandage, le phasage, les coûts et les scénarios de réalisation, sont nécessaires pour optimiser le projet et retenir des solutions durables, adaptées à la réalité particulière de notre région frontalière. Nous partageons la même volonté, celle de faire avancer cet important projet afin d'améliorer la mobilité au quotidien en Outaouais, avec une approche réaliste quant aux coûts et aux conditions de réalisation. »

- Suzanne Tremblay, députée de Hull

À propos de Mobilité Infra Québec

Mobilité Infra Québec a pour mission de constituer un pôle d'expertise public au Québec dans la gestion de projets complexes en infrastructures de transport. Elle est responsable de réaliser des analyses d'opportunité, ainsi que de planifier et de mettre en œuvre les projets que lui confie le gouvernement du Québec, dans une perspective d'intérêt public et au service des collectivités.

Guidée par un savoir-faire public et une démarche rigoureuse priorisant la qualité, l'efficience et la mobilité durable, MIQ contribue au développement de solutions de transport optimales pour les milieux. L'organisation agit comme catalyseur sur les composantes essentielles à la réussite d'un projet, notamment la gouvernance, la structure de financement, l'approvisionnement, la gestion des risques, la planification, la consultation, la gestion des parties prenantes, ainsi que la réalisation et le déploiement des opérations de futurs réseaux ou projets de transport.

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SOURCE Mobilité Infra Québec

Source : Jean-Vincent Lacroix, Directeur des communications et affaires publiques, Mobilité Infra Québec, [email protected]