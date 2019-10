Mise au point de Lowe's Canada sur les rumeurs visant son service de techonologies de l'information

BOUCHERVILLE, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Compte tenu des rumeurs circulant présentement dans certains médias québécois qui insécurisent indûment de nombreux employés du siège social de l'organisation sur la Rive-Sud de Montréal, Lowe's Canada souhaite rétablir les faits suivants : contrairement à ce qu'affirment certains médias québécois, il n'y a aucun plan de transférer 200 emplois en technologie de l'information de Longueuil à Bangalore en Inde.

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

