Mise à niveau de l'HMR : un investissement massif dans l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce effectuée aujourd'hui par Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, d'un investissement qui pourrait atteindre quatre milliards de dollars pour l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« Nous saluons l'investissement massif annoncé aujourd'hui. Ce projet est absolument nécessaire pour répondre aux besoins de santé de la population de l'est de Montréal. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont était devenu le symbole de la vétusté de nos infrastructures. Sa mise à niveau est un préalable incontournable pour améliorer la qualité de vie des citoyens de l'est de l'île », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre milite depuis plusieurs années en faveur d'une stratégie globale de revitalisation économique de l'est de Montréal autour de projets phares. L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'une telle stratégie, au même titre que l'éventuelle construction du Projet structurant de l'Est en transport collectif, la décontamination des terrains et leur revalorisation, et l'établissement d'un pôle d'innovation dans cette zone. Nous avons besoin de réussir la mise en valeur du potentiel économique de l'est de l'île de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

