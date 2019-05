Mise à jour sur les accusations de ressort fédéral

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a été informée aujourd'hui, à la suite de la conclusion de l'enquête préliminaire sur les accusations portées en vertu des lois fédérales par le Service des poursuites pénales du Canada contre le Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC-Lavalin Construction inc., que les entités étaient citées à procès. Chacune des entités fait face à un chef d'accusation de fraude en vertu de l'article 380 du Code criminel du Canada et à un chef d'accusation de corruption en vertu de l'alinéa 3(1)(b) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers.

SNC-Lavalin entend contester vigoureusement ces accusations et plaider non coupable dans l'intérêt de ses employés, partenaires, clients, investisseurs, retraités et autres parties prenantes.

« Compte tenu du seuil que devait atteindre la partie poursuivante au stade de l'enquête préliminaire, ce résultat était attendu, a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Nous analysons la décision avec nos avocats. Nous déciderons de la meilleure façon de faire valoir notre cause et des arguments juridiques sérieux que nous allons présenter pour continuer de nous défendre vigoureusement afin d'obtenir le jugement souhaité et un acquittement ».

« SNC-Lavalin est une entreprise qui s'est complètement transformée, a-t-il ajouté. Ces accusations portent sur des actes répréhensibles allégués qui ont été commis il y a entre 7 et 20 ans par certains anciens employés qui ont quitté l'entreprise depuis longtemps. Et nous poursuivons ceux qui ont commis les actes répréhensibles ».

Pour en savoir plus sur le virage transformationnel de SNC-Lavalin : https://www.snclavalin.com/~/media/Files/S/SNC-Lavalin/documents/snc-lavalin-open-letter-october-26-2018-fr.pdf.

