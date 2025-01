OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada continue d'apporter son soutien aux États-Unis alors qu'ils luttent contre les feux de forêt dévastateurs dans le sud de la Californie.

Le 13 janvier, la province de l'Alberta a envoyé une équipe formée et chevronnée composée de 40 pompiers en milieu sauvage de type 1 et de deux employés de soutien. Des pompiers de type 1 supplémentaires, des membres du Système de commandement des interventions et du personnel de soutien qualifié seront prêts à intervenir sur demande. L'Alberta prépare également des bombardiers à eau et des hélicoptères équipés de systèmes de vision nocturne sous contrat pour pouvoir les déployer en cas de besoin.

Samedi dernier, la province de la Colombie-Britannique a envoyé une équipe composée d'employés techniques supérieurs pour remplir les fonctions spécialisées du Système de commandement des interventions. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une relation bilatérale de longue date avec le California Department of Forestry and Fire Protection et fait suite à leur demande de soutien. La Colombie-Britannique envoie également une équipe de pompiers de type 1 dans le cadre d'une demande de soutien du National Interagency Coordination Center (NICC) des États-Unis et du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

En plus des deux bombardiers à eau CL-415 envoyés en août 2024 à Los Angeles, la province de Québec déploie deux bombardiers à eau CL-415 pour appuyer les efforts de lutte contre les incendies en Californie. La province dispose également de 60 pompiers en milieu sauvage de type 1, prêts à être déployés.

Le gouvernement du Canada continue de coordonner ses efforts avec les provinces et les territoires pour mobiliser toutes les ressources disponibles afin d'aider les habitants de la Californie. Les organismes canadiens continuent de travailler en étroite collaboration avec la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et le NICC, ainsi qu'avec le Office of Emergency Services du gouverneur de Californie et la Ville de Los Angeles pour répondre aux demandes et déterminer la meilleure façon de contribuer aux efforts d'intervention et de rétablissement.

Les provinces du Canada continuent d'évaluer la façon dont elles peuvent contribuer aux efforts d'intervention en Californie. En date d'aujourd'hui, les éléments suivants sont également prêts à être déployés, si les États-Unis le demandent :

Ontario : La province se prépare à déployer deux bombardiers à eau CL-415 à Abbotsford , en Colombie-Britannique. Les avions seront déployés le 14 janvier si les conditions météorologiques le permettent pour aider à lutter contre les incendies en Californie, au besoin. De l'équipement de lutte contre les feux de forêt et une équipe de gestion des incidents sont également prêts à être déployés dans un délai de 24 à 48 heures, si la demande en est faite.

La province se prépare à déployer deux bombardiers à eau CL-415 à , en Colombie-Britannique. Les avions seront déployés le 14 janvier si les conditions météorologiques le permettent pour aider à lutter contre les incendies en Californie, au besoin. De l'équipement de lutte contre les feux de forêt et une équipe de gestion des incidents sont également prêts à être déployés dans un délai de 24 à 48 heures, si la demande en est faite. Saskatchewan : La province a offert une équipe de pompiers et de l'équipement de lutte contre les feux de forêt.

La province a offert une équipe de pompiers et de l'équipement de lutte contre les feux de forêt. Région de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) : La région a mis sur pied une équipe composée de 20 pompiers de type 1 prête à être déployée sur demande, et étudie la disponibilité de ressources supplémentaires.

En plus des mesures de soutien énumérées ci-dessus, voici quelques-uns des engagements précis proposés :

Les Forces armées canadiennes sont toujours prêtes à envoyer du personnel provincial et civil et de l'équipement de lutte contre les incendies à l'aide de leurs capacités de transport aérien.

sont toujours prêtes à envoyer du personnel provincial et civil et de l'équipement de lutte contre les incendies à l'aide de leurs capacités de transport aérien. La Garde côtière canadienne continue de collaborer avec ses partenaires pour offrir un soutien et pour examiner les ressources disponibles qui pourraient être déployées pour prêter assistance dans le cadre des efforts d'intervention, si la demande en est faite, comme des ressources du Système de commandement des interventions.

continue de collaborer avec ses partenaires pour offrir un soutien et pour examiner les ressources disponibles qui pourraient être déployées pour prêter assistance dans le cadre des efforts d'intervention, si la demande en est faite, comme des ressources du Système de commandement des interventions. Le CIFFC et Ressources naturelles Canada travaillent en étroite collaboration avec le NICC et les autorités provinciales et territoriales pour continuer de renforcer notre intervention en trouvant d'autres ressources qui peuvent être déployées, notamment des aéronefs, pour soutenir les activités d'intervention.

travaillent en étroite collaboration avec le NICC et les autorités provinciales et territoriales pour continuer de renforcer notre intervention en trouvant d'autres ressources qui peuvent être déployées, notamment des aéronefs, pour soutenir les activités d'intervention. Parcs Canada a offert des ressources de lutte contre les feux de forêt, y compris du personnel d'intervention en cas de feu de forêt de type 1, du personnel du Système de commandement des interventions, de l'équipement de protection structurale et d'autres pièces d'équipement de lutte contre les incendies.

a offert des ressources de lutte contre les feux de forêt, y compris du personnel d'intervention en cas de feu de forêt de type 1, du personnel du Système de commandement des interventions, de l'équipement de protection structurale et d'autres pièces d'équipement de lutte contre les incendies. Transports Canada est prêt à fournir un avion du Programme national de surveillance aérienne (PNSA) pour cartographier les incendies et détecter les points chauds. TC est également prêt à déployer un agent de liaison canadien dans tout quartier général opérationnel des incendies si l'avion du PNSA est déployé.

Liens connexes

La réponse du gouvernement du Canada aux feux de forêt en Californie

Ressources fédérales - Aperçu des feux de forêt

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]