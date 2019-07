Mise à jour : rappel volontaire et préventif de produits laitiers glacés en raison d'un risque potentiel pour la santé

SAINT-HUBERT, QC, le 26 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative procède à une mise à jour de son avis de rappel volontaire et préventif de produits laitiers glacés aux items ci-dessous, produits à l'usine de Lachute, Qc (1852). Cette mise à jour fait suite à des renseignements supplémentaires obtenus au cours de notre enquête et concernent des produits glacés destinés principalement aux clients du service alimentaire et pour utilisation commerciale. Aucun cas d'inconfort ou de blessure n'a été signalé.

Cette mise à jour touche uniquement les produits suivants.

Marque Produit Format Code CUP Numéro de lot Idéale Crème glacée vanille 11.4 L 74276 12707 LOT : 19136 LOT : 19137 LOT : 19143 LOT : 19144 Idéale Creme glacée brisures de chocolat 11.4 L 74276 12725 LOT : 19136 Idéale Crème glacée - fraise 11.4 L 74276 12711 LOT : 19184 Idéale Crème glacée chocolat 11.4 L 74276 12708 LOT : 19172 LOT : 19137 Idéale Crème glacée caramel 11.4 L 74276 12709 LOT :19137 Idéale Crème glacée thé vert 11.4 L 74276 12730 LOT : 19143 Idéale Crème glacée vanille 11.4 L 74276 12723 LOT : 19137 Idéale Crème glacée mangue 11.4 L 74276 12729 LOT : 19164 Iceberg Premium Crème glacée vanille 11.4 L 74276 13300 LOT : 19164 LOT : 19171 LOT : 19136 LOT : 19143 Originale Augustin Tranches de yogourt glacé 48 X 145 ml. 74276 13503 LOT 19186

Agropur a demandé à tous ses clients de retirer ces produits de leur inventaire ou comptoirs. Nous avons contacté l'ACIA qui supervise l'exécution du rappel volontaire et préventif.

Agropur s'engage à fournir des produits de haute qualité. La sécurité et la satisfaction de nos consommateurs demeurent la priorité absolue de l'entreprise. Nous prenons cette action volontaire purement par mesure de prudence.

Information Service Consommateurs : 1-800-501-1150 ou consulter les renseignements sur le site agropur.com.

SOURCE Agropur

Renseignements: Source et informations médias : Diane Jubinville, Directrice Relations publiques et communications externes, (450) 878-2943, diane.jubinville@agropur.com

Related Links

http://www.agropur.com/fr/