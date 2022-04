TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Barreau de l'Ontario annonce une mise à jour des calendriers et des plans visant les examens d'accès à la profession d'avocat et de parajuriste pour le cycle d'accès à la profession 2022-2023.

Les examens d'accès à la profession pour le cycle 2022-2023 auront lieu en personne ; nous n'offrirons pas d'examens en ligne. Les textes d'étude et les compétences examinées demeurent les mêmes.

Examens d'accès à la profession d'avocat(e)

Le calendrier des examens d'été, initialement prévus en juin, a été mis à jour.

L'examen d'avocat(e) plaidant(e) sera offert du 5 au 8 juillet et l'examen de procureur(e) sera offert du 19 au 22 juillet.

Ces examens en personne se tiendront à certaines dates dans cinq villes de la province : London, Ottawa, Thunder Bay, Toronto et Windsor.

Les candidats du Processus d'accès à la profession d'avocat continueront de recevoir des renseignements sur le processus d'inscription et les dates limites applicables dans leurs comptes en ligne.

Les renseignements sur les dates et les lieux des examens d'automne en personne seront transmis directement aux candidats au cours des prochaines semaines. Les renseignements sur les dates d'examen d'hiver 2023 en personne seront communiqués dès qu'ils seront connus. Les examens d'automne et d'hiver ont normalement lieu à Toronto et à Ottawa.

Examens d'accès à la profession de parajuriste

L'examen d'été pour l'accès à la profession de parajuriste aura lieu en personne à Toronto, selon la pratique habituelle. L'examen aura lieu du 25 au 27 juillet. Les candidats à l'examen de parajuriste continueront de recevoir des renseignements sur le processus d'inscription dans leurs comptes en ligne. Les renseignements sur les dates d'examen d'automne et d'hiver pour les examens en personne à Toronto seront transmis directement aux candidats dès qu'ils seront connus.

Diffusion d'une séance de questions et réponses en direct

Le 9 mai, l'équipe de délivrance de permis et d'agrément du Barreau tiendra une séance de questions et de réponses diffusée en direct à l'intention des candidats avocats et parajuristes, concernant les changements au processus d'examen. Les candidats pourront s'inscrire grâce à un lien qui sera envoyé à leurs comptes en ligne. La webémission sera enregistrée et disponible sur demande peu de temps après. De plus, des transcriptions en français seront disponibles au cours des prochaines semaines.

Mesure d'adaptation

Le Barreau s'engage à soutenir les candidats de façon à respecter les principes de diversité et d'inclusion, et prend très au sérieux son obligation d'adaptation. Le Barreau reconnait que le 6 juillet est un jour d'importance pour les bouddhistes tibétains. Les candidats peuvent demander une mesure d'adaptation pour observer leur pratique religieuse ou pour tout autre motif énoncé dans le Code des droits de la personne. Pour en savoir plus ou pour demander une mesure d'adaptation, rendez-vous sur notre site Web.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Wynna Brown, directrice, Relations externes et communications, [email protected]