Mise à jour économique : rien pour la crise en santé

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre Girard prévoit un recul des dépenses en santé et services sociaux de 7,6 % pour l'an prochain. « Où le gouvernement prendra les sommes pour son Plan Santé? Pour les nouvelles embauches qu'il veut faire? Nous ne trouvons malheureusement pas les réponses dans cette mise à jour », déplore Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

« Rien dans la mise à jour budgétaire n'est prévu pour régler la crise dans nos établissements de santé et de services sociaux. Pourtant, on assiste en ce moment à des coupures de service majeures, du délestage, des fermetures d'unités, des non-remplacements, des attentes interminables… C'est sans compter l'épuisement et la détresse des professionnelles en soins et la multiplication des temps supplémentaires obligatoires (TSO) », se désole Julie Bouchard.

Le ministre Girard prévoit que les salaires au Québec augmenteront entre 3 % et 3,5 % pour les prochaines années alors que c'était 10 % lors des deux dernières années.

« Le secteur public n'a pas connu de telles augmentations au cours des deux dernières années. Nous l'avons répété, les attentes des professionnelles en soins sont immenses. Elles demandent une reconnaissance réelle et tangible. Nous exigeons que les offres de Mme Lebel soient à la hauteur des sacrifices de celles qui prennent soins de la population. Le réseau doit avoir les moyens de devenir l'employeur de choix que souhaite le ministre de la Santé », réclame Mme Bouchard.

