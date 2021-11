Mise à jour économique : Polytechnique Montréal salue les mesures du gouvernement du Québec en enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal applaudit les nombreuses mesures du ministère des Finances qui visent l'appui de la relève et la réponse aux besoins en main-d'œuvre dans les domaines du génie et des technologies de l'information (TI).

Parmi les initiatives annoncées par le ministre des Finances, Éric Girard, Polytechnique reconnaît l'appui par Québec de l'encadrement pédagogique des étudiantes et des étudiants dans ces domaines par l'embauche, à terme, de 500 nouvelles professeures et nouveaux professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur.

« L'ajout de professeures et de professeurs qui possèdent une diversité d'expertises aura un impact majeur sur la qualité et la formation de la relève dans des domaines de pointe », déclare Gilles Savard, directeur général suppléant de Polytechnique Montréal. « Polytechnique entend participer activement à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de formation d'ingénieurs et de développement de nouvelles technologies répondant aux enjeux de société. Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour nous assurer d'accueillir ces nouveaux professeurs et ces nouvelles professeures afin de soutenir la réussite de nos étudiants et nos étudiantes dans les meilleures conditions, notamment en termes d'espaces d'apprentissage et de recherche. »

Polytechnique apprécie l'engagement du gouvernement envers l'attraction des étudiantes et des étudiants en ingénierie et dans les TI, notamment par l'attribution de bourses aux études supérieures. L'attraction et la rétention des étudiantes et des étudiants internationaux constituent des pistes de solution favorables à la rareté de la main-d'oeuvre dans les domaines des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques.

Polytechnique salue également l'intention du gouvernement de bonifier les initiatives en matière de formation, de requalification et d'attraction des travailleuses et des travailleurs dans des domaines d'activité de l'économie jugés prioritaires. Polytechnique poursuivra la croissance de son offre en formation continue dans ces domaines.

Enfin, notre établissement souligne l'attention portée par Québec à la progression du dynamisme entrepreneurial pour stimuler la croissance de la productivité, par la création de nouvelles entreprises et l'essor de l'innovation dans les entreprises existantes. Par ses activités de recherche, son soutien au transfert technologique et son soutien à l'entrepreneuriat, Polytechnique favorise la progression des entreprises établies et la création de jeunes entreprises qui jouent un rôle important dans l'économie québécoise.

Les mesures annoncées par le gouvernement Legault auront des retombées positives dans l'ensemble des établissements d'enseignement et de recherche en ingénierie au Québec. Plus que jamais, par la formation des ingénieures et des ingénieurs d'aujourd'hui et de demain, le milieu de l'enseignement supérieur contribuera à l'essor économique et au bien-être de la société, ainsi qu'au rayonnement du génie québécois ici et dans le monde entier.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte quelque 294 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

SOURCE Polytechnique Montréal

Renseignements: médias : Service des communications et des relations publiques de Polytechnique Montréal, 514 231-8133

Liens connexes

www.polymtl.ca