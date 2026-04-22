OTTAWA, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les propriétaires de PME demandent au gouvernement fédéral de réduire les impôts, d'encourager l'investissement et d'améliorer l'environnement entrepreneurial du Canada dans sa Mise à jour économique du 28 avril, indique la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Depuis six trimestres consécutifs, les entreprises sont plus nombreuses à fermer leurs portes qu'à voir le jour au pays, ce qui signifie que le Canada fait face à une pénurie d'entrepreneurs. Il est temps que le gouvernement s'intéresse sérieusement aux PME », estime Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Près des trois quarts (73 %) des propriétaires de PME ne sont pas convaincus que le gouvernement fédéral est derrière eux. La FCEI a envoyé une lettre au ministre Champagne pour demander au gouvernement de remédier au déclin de l'entrepreneuriat au Canada et d'investir dans les PME en prenant les mesures suivantes :

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 6 %.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $ et l'indexer sur l'inflation par la suite.

Réduire le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les petits employeurs.

Encourager la relève en améliorant la fiscalité quand le produit d'une vente est réinvesti dans une PME canadienne.

Encourager l'investissement en élargissant la passation en charges immédiate et la déduction pour l'amortissement accéléré à tous les types d'investissements en capital et à tous les secteurs.

Réduire le taux d'inclusion des gains en capital sur une tranche de gains excédant le montant couvert par l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

Éliminer deux règlements chaque fois qu'un nouveau est adopté afin de réduire le fardeau administratif.

« Ces mesures offriraient un allègement immédiat, stimuleraient la productivité et aideraient les PME à investir dans leurs activités et dans l'économie. Un pays qui néglige ses petites entreprises finit par voir sa résilience économique s'effriter. Moins de nouvelles entreprises signifie moins d'innovation et de concurrence, ainsi qu'une croissance économique plus lente. Le gouvernement doit profiter de la Mise à jour économique du printemps pour mettre en place des politiques qui aideront les PME et les futurs entrepreneurs à réussir », conclut Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les porte-parole de la FCEI seront disponibles pour commenter la Mise à jour économique du printemps du gouvernement fédéral, avant et après sa présentation.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre Voix, mené en ligne depuis le 9 avril 2026 auprès de 1 130 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,92 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei .ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]