Mise à jour économique du gouvernement du Québec - Pourquoi ne pas aussi protéger nos services publics?

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ s'inquiète, encore une fois, du silence du gouvernement concernant les services publics, grands absents du discours économique. Aujourd'hui encore, lors la mise à jour économique, aucune annonce ne permet de rassurer les professionnelles en soins et les patient-e-s : les ressources financières seront-elles au rendez-vous pour répondre à leurs besoins urgents?

« Protéger le pouvoir d'achat et l'économie, c'est bien, mais protéger les services publics qui sont le gage de la santé et du bien-être de la population, ce serait encore mieux, affirme la présidente de la FIQ, Julie Bouchard. Malheureusement, nous restons sur notre faim : le gouvernement n'annonce aucun plan de match pour le réseau de la santé et des services sociaux. À pareille date l'an dernier, le réseau était plongé dans l'incertitude des compressions budgétaires. Malheureusement, avec une croissance des dépenses limitée à 2,1% en santé, nous rejouerons dans le même film cette année, alors que les CISSS et les CIUSS sont forcés de couper et d'absorber leurs déficits. »

Ainsi, il n'y a aucun indice dans cette mise à jour économique qui permet d'entrevoir le plan du gouvernement, qui entame la dernière année de son mandat, pour contrer la privatisation du système de santé, investir de manière ciblée et récurrente dans la première ligne et réduire la surcharge de travail vécue par les professionnelles en soins, qui mine la qualité des soins donnés aux patient-e-s.

Réductions des cotisations au RRQ et au RQAP

Si la FIQ constate la bonne santé financière du RRQ et du RQAP, qui permet de diminuer à la fois la part de l'Employeur et les cotisations prélevées à la source, la Fédération estime que les effets seront somme toute minimes pour ses membres. « Dans le cas du RQAP, il aurait été intéressant d'utiliser cette marge de manœuvre pour améliorer les prestations offertes aux parents et renforcer le soutien offert par ce programme, essentiel pour l'autonomie financière des femmes », affirme Mme Bouchard.

La FIQ presse également le gouvernement d'aller encore plus loin pour assurer un logement décent pour toutes et tous, ainsi que pour lutter contre la faim et la pauvreté. « Répondre aux besoins de base de la population la plus vulnérable est le socle d'une société en santé. En ce sens, l'indexation du régime fiscal et la mise en place de fonds d'urgence pour l'itinérance sont le strict minimum devant la hausse importante du coût de la vie », conclut la présidente de la Fédération.

À propos de la FIQ

La FIQ compte près de 90 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patientes et du réseau public de santé.

