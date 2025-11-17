AVIS AUX MÉDIAS - Ça suffit le saccage du filet social! La Coalition Main rouge déploie des bannières partout au Québec

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche de la mise à jour économique du gouvernement Legault, la Coalition Main rouge et ses groupes membres mèneront une série d'actions dans plusieurs régions du Québec pour dénoncer le sous-financement chronique des services publics et des organismes communautaires.

À Montréal, un point de presse aura lieu devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, lieu symbolique de la détérioration du réseau de santé public. Les groupes rappelleront que les politiques d'austérité entraînent des conséquences désastreuses et qu'il y a urgence d'agir pour le renforcement du filet social.

Aide-mémoire :

Quoi : Point de presse de la Coalition Main rouge



Quand : Mardi 18 novembre 2025 à 9 h 30



Qui : Carl Lafrenière, FRAPRU Denis Cloutier, FIQ-ESTIM Valérie Lépine, MEPACQ



Où : Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 5415 boul. de l'Assomption, Montréal

Note : Des actions semblables se tiendront dans plusieurs régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Montréal, Lanaudière, Laval, Bas-Saint-Laurent, Mauricie-Centre-du-Québec, Capitale-Nationale, Laurentides ou autres. D'une même voix, partout au Québec, ces actions dénonceront les compressions budgétaires et de réclamer des choix fiscaux plus justes.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements et demandes d'entrevues : Sandra Gagné, conseillère aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Cellulaire : 514 795-5093, [email protected]