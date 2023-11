Mise à jour économique 2023 : 10 M$ accordés aux Banques alimentaires du Québec - Les Banques alimentaires du Québec espèrent tenir le coup jusqu'après les Fêtes

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) saluent l'aide de 10 millions de dollars octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la mise à jour économique. Cette somme servira à acheter des denrées supplémentaires pour faire face à la hausse exceptionnelle de demandes d'aide alimentaire. Le réseau des BAQ, qui avait demandé une aide d'urgence de 18 M$ pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin de l'année financière en mars 2024, espère pouvoir avoir suffisamment de denrées jusqu'après les Fêtes avec cet appui.

Bien que cette aide permette de répondre à très court terme à la demande exceptionnelle sur le terrain, le réseau des Banques alimentaires du Québec, qui aurait souhaité plus de prévisibilité jusqu'à la fin de l'année financière, devra retourner cogner à la porte du gouvernement puisque les 10 M$ ne permettront pas de tenir le coup jusque-là.

« L'aide de 10 M$ est un coup de pouce important pour nos équipes à l'approche des Fêtes. Le réseau avait demandé une aide de 18 M$. Nous nous retrouvons donc à devoir rapidement réfléchir à la suite puisque les 10 M$ ne seront pas suffisants pour répondre à la demande jusqu'à la fin de notre année financière. Nous espérions une somme plus importante afin d'assurer une certaine prévisibilité à nos équipes. Dans ce contexte, nous nous retrouverons à devoir réitérer nos demandes rapidement. »

-- Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Une aide appréciée, mais insuffisante

Les organismes sur le terrain sont unanimes : il s'agit d'une situation historique. Une aide d'urgence de 18 M$ du gouvernement était attendue par le réseau afin d'acheter des denrées supplémentaires pour répondre à la forte demande.

En 2023, 71 % des organismes du réseau ont déclaré avoir manqué de denrées par leurs sources d'approvisionnement usuelles.

Au-delà de cette aide, il est urgent de réfléchir aux actions à poser pour lutter concrètement, et de façon durable, contre la faim. Le réseau des Banques alimentaires du Québec peut avoir un effet sur l'offre et pallier les trous dans notre filet social, mais c'est par l'implantation de politiques publiques que nous pourrons avoir un impact sur le long terme.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que le gouvernement a entendu l'appel des organismes en aide alimentaire sur le terrain. C'est un premier pas. Toutefois, il sera important de poursuivre le travail et les efforts pour avoir une influence sur le long terme. »

-- Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Les demandes d'aide alimentaires atteignent un record en 2023

À titre de rappel, voici quelques chiffres :

Mensuellement, notre réseau vient en aide à 872 000 personnes (30 % de plus qu'en 2022 et 73 % de plus qu'en 2019) et répond à 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire (14 % de plus qu'en 2022 et 33 % de plus qu'en 2019) ;

En quatre ans seulement, le nombre de paniers de provisions distribués chaque mois a doublé, passant de 345 000 en 2019 à 682 000 en 2023.

Pour répondre à cette demande croissante, les Banques alimentaires du Québec ont mis en place de nombreuses initiatives pour accroître le volume de denrées distribuées. On compte notamment des ententes avec des producteurs, la mise sur pied de campagnes de financement récurrentes et plus.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 872 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

