OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Alors que les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents et graves, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité de la population tout en renforçant l'intervention à long terme du Canada. Dans l'ensemble du pays, plusieurs provinces et territoires connaissent une grosse saison des feux de forêt dont les effets sont déjà répandus. Le gouvernement du Canada s'est engagé à adopter une approche pangouvernementale afin de soutenir les collectivités touchées par les feux de forêt.

Aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait le point sur la saison des feux de forêt et sur les efforts continus que déploie le gouvernement du Canada pour soutenir les Canadiens durant cette saison des feux de forêt et celles à venir.

Les projections actuelles pour le mois de juin indiquent qu'il est possible qu'il y ait plus d'incendies que la normale dans la majeure partie du pays tout au long de la saison des feux de forêt de 2023, en raison de la sécheresse persistante et des prévisions à long terme annonçant des températures chaudes. En juin, des conditions chaudes et sèches augmenteront le risque de feux de forêt dans la majeure partie du Canada, de la Colombie-Britannique et du Yukon dans la portion est et jusqu'à l'ouest du Québec et dans la région de l'Atlantique. En juillet, le risque de feux de forêt devrait s'étendre au Yukon, mais reculer à l'ouest du Québec pour s'arrêter au centre de l'Ontario.

Ressources naturelles Canada (RNCan) produit des cartes de prévisions mensuelles d'avril à septembre. Ces prévisions saisonnières s'appuient sur les indices Forêt-Météo les plus récents et tiennent compte des conditions de sécheresse et des prévisions de température et de précipitations. Ces prévisions sont comparées aux conditions météorologiques moyennes de chaque région et les différences sont recensées comme étant supérieures ou inférieures à la moyenne. Les prévisions sont utilisées comme outil de planification à long terme par les gestionnaires des ressources de combat incendie. RNCan partage publiquement ses prévisions pour la saison des feux en toute transparence et en tenant compte de l'incertitude inhérente aux projections météorologiques.

Le gouvernement du Canada met en place des mesures de soutien direct pour assurer la sécurité des Canadiens et des populations pendant la saison des feux de forêt de 2023 et celles à venir. Figurent au nombre de ces mesures :

l'approbation de demandes d'aide fédérale de l' Alberta (2) et de la Nouvelle-Écosse (1), respectivement les 10, 27 et 31 mai 2023, afin de soutenir les efforts de lutte contre les importants feux de forêt qui font rage dans ces provinces. Une demande d'aide fédérale du Québec a été approuvée le 3 juin 2023 et la réponse est en cours de transmission;

un partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et des organismes à but non lucratif pour égaler les fonds donnés par les Canadiens et les organisations. Les fonds serviront à soutenir les groupes communautaires à but non lucratif qui viennent en aide aux résidents touchés par les feux de forêt dévastateurs, y compris ceux qui ont été forcés d'évacuer les lieux;

des fonds du Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement pour former 300 pompiers autochtones et 125 gardiens autochtones de surveillance des feux cette saison. Grâce à ce programme, six provinces et territoires ont été en mesure de faire l'acquisition d'équipement spécialisé de lutte contre les incendies;

la progression d'un projet pilote en collaboration avec l'Association internationale des pompiers pour renforcer la capacité de lutte contre les feux de forêts au Canada . Ce projet serait axé sur la formation de pompiers de bâtiment dans la lutte contre les feux dans la zone périurbaine, en raison des risques particuliers que posent ces feux aux habitations, aux collectivités et aux infrastructures;

la mission GardeFeu , le premier système satellitaire public au monde spécialement construit pour la surveillance des incendies, fournira des renseignements sans précédent sur tous les feux de forêt en activité au moins deux fois par jour, ce qui permettra aux organismes de gestion des incendies des provinces et des territoires de prendre des décisions cruciales;

une initiative sur l'avenir résilient aux feux de forêt, en appui aux priorités cernées dans la Stratégie nationale d'adaptation , qui est accompagnée d'un investissement proposé de 284 millions de dollars afin :

de renforcer le programme Intelli-feu Canada ;

;

d'accroître la résilience des Canadiens aux feux de forêt tout en acquérant des connaissances sur les feux de végétation par la recherche et des projets pilotes sur les mesures de réduction des risques d'incendie;



de créer un Centre d'excellence pour l'innovation et la résilience en matière de feux de végétation, pour aider à transformer la gestion des feux de végétation au Canada et à l'échelle internationale grâce à l'innovation, à l'échange de connaissances et au soutien de la gestion des incendies par les Autochtones.

Pour obtenir un complément d'information sur ces programmes et d'autres mesures d'aide du gouvernement, dont celles notamment de Parcs Canada, de la Garde côtière et de Service Canada, veuillez prendre connaissance du document d'information : Le gouvernement du Canada soutient les Canadiens pendant la saison des feux de forêt de 2023 - Mise à jour .

« Selon les prévisions les plus récentes, la saison des feux de forêt de 2023 sera à nouveau grave dans de nombreuses régions du pays. Le gouvernement fédéral collabore avec ses homologues provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les communautés autochtones, pour assurer un soutien continu aux personnes touchées par ces incendies. Dans la foulée de notre combat pour lutter contre les incendies de cette année, nous faisons également d'importants investissements à long terme pour atténuer les effets des futures saisons de feux de forêt et nous y adapter. Au cours des huit dernières années, le gouvernement fédéral a fait de la gestion des feux de forêt une priorité de tout premier ordre, et continuera à le faire. »





L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La modélisation est un outil efficace pour s'assurer que nous sommes conscients des risques potentiels associés aux feux de forêt et que nous prenons les mesures adéquates pour nous y préparer. Nous demeurons constamment en contact avec les provinces et les territoires, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et nous nous tenons prêts à les soutenir en cas de besoin. Nous continuerons d'être là pour les Canadiens alors que nous travaillons ensemble pour nous préparer, intervenir et nous remettre de cette saison de feux de forêt. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« La situation actuelle est extrêmement difficile et stressante. Service Canada continuera de veiller à ce que les services et les prestations soient facilement accessibles à toutes les personnes touchées par les feux de forêt dans l'ensemble du pays. Nous serons là pour vous soutenir, aussi longtemps que nécessaire. »

L'honorable Karina Gould

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous assistons déjà à l'une des saisons de feux de forêt les plus dévastatrices jamais enregistrées et nous devons nous préparer à un long été. Le gouvernement du Canada répond à la demande d'aide du Québec et commencera immédiatement à mobiliser les Forces armées canadiennes, les ressources de lutte contre les incendies et l'aide à la planification pour soutenir les interventions dans la province. Le risque d'augmentation des incendies en raison des changements climatiques est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles notre gouvernement élabore une solide stratégie nationale d'adaptation de concert avec tous les paliers de gouvernement et les groupes autochtones, afin que nous puissions nous assurer que les collectivités sont bien préparées aux effets du changement climatique. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« À l'heure où les feux de forêt menacent de plus en plus les collectivités, notamment en Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à accorder la priorité à la sécurité publique et à intensifier ses mesures d'intervention. À la lumière de cette saison dévastatrice de feux de forêt qui sévissent dans plusieurs régions du pays, nous sommes déterminés à adopter une approche globale et pangouvernementale pour venir en aide aux collectivités touchées. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les changements climatiques ont contribué à l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de l'intensité des feux de forêt. Partout au pays, les communautés autochtones sont directement exposées aux feux de forêt et constatent déjà les conséquences dévastatrices de cette saison. L'été s'annonce difficile, et nous continuerons à travailler avec les chefs et les conseils sur les mesures d'atténuation et de préparation et nous continuerons à soutenir les Premières nations touchées tout au long de cette saison problématique. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les membres des Forces armées canadiennes ont toujours répondu à l'appel, qu'il s'agisse de feux de forêt, d'inondations ou de pandémie mondiale, et cela ne changera jamais. Nous serons toujours prêts à épauler nos partenaires fédéraux et provinciaux pour assurer la sécurité de la population. Notre gouvernement continuera, grâce à des prévisions efficaces, à se préparer pour intervenir en cas d'événements météorologiques extrêmes. Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour protéger les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense nationale

Quelques faits

Les prévisions saisonnières en matière de feux de forêt sont établies en fonction des indices Météo-Forêt les plus récents et tiennent compte des conditions de sécheresse et des prévisions de température et de précipitations dérivées de deux ensembles de modèles climatiques connus sous le nom de Système de prévision interannuelle et saisonnière canadien ( SPISCan , exploité par Environnement et Changement climatique Canada ).

Des renseignements à jour sur les conditions relatives aux feux à l'échelle nationale sont fournis au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada , s'engage à apporter son soutien à tous ses partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca .

Dans le cadre du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote.

Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation.

La mission satellitaire GardeFeu répondra directement aux besoins des organismes responsables de la gestion des feux au Canada et fournira un soutien au chapitre de la surveillance et des prévisions en matière de fumée et de qualité de l'air, ainsi que de la surveillance des émissions de carbone en aval. La mission GardeFeu améliorera également notre capacité à protéger les collectivités canadiennes, en particulier les communautés isolées du nord plus vulnérables qui sont situées dans des zones boisées, et permettra une prise de décision plus efficace concernant les évacuations.

La première Stratégie nationale d'adaptation du Canada , publiée en novembre 2022 pour une dernière période de consultation avec les provinces, les territoires et les organisations autochtones nationales, présente une vision globale de la résilience aux changements climatiques au Canada , y compris la résilience aux catastrophes. Le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , publié parallèlement à la Stratégie, prévoit un nouveau financement dans le but de réduire les risques de feux de forêt dans les collectivités, notamment par le renforcement des activités de prévention et d'atténuation à l'échelle communautaire, le soutien à l'innovation en matière de connaissances et de recherche sur les feux de forêt et la création d'un centre d'excellence pour l'innovation et la résilience aux feux de forêt.

