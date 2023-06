ST. JOHN'S, NL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) continue son enquête de sécurité sur l'événement maritime mettant en cause le navire Polar Prince battant pavillon canadien et le submersible Titan (M23A0169).

Travaux réalisés à ce jour

Les enquêteurs du BST ont terminé la collecte des documents pertinents ainsi que les entrevues préliminaires avec les personnes à bord du navire de soutien Polar Prince. L'équipe d'enquête a pris possession de l'enregistreur des données du voyage du navire, qui a été envoyé au Laboratoire d'ingénierie du BST à Ottawa pour un examen plus approfondi.

Aujourd'hui, les débris du submersible Titan récupérés par la United States Coast Guard (USCG) sont arrivés au port de St. John's. Le BST a inspecté, documenté et catalogué les débris pour son enquête de sécurité. Les débris sont maintenant en la possession de l'USCG.

Prochaines étapes

Au cours des prochaines semaines, l'équipe d'enquête examinera les informations recueillies à date et évaluera l'événement selon la Politique de classification des événements du BST. L'équipe fera également des suivis pour obtenir des renseignements supplémentaires au besoin.

Le but d'une enquête indépendante axée sur la sécurité est de trouver tous les facteurs contributifs et de causalité dans un accident, sans attribuer ou déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Les enquêtes visent donc à constater les lacunes de sécurité et à prévenir des accidents semblables.

Le BST souhaite reconnaître la collaboration et le soutien logistique exceptionnels qu'il a reçus de la Garde côtière canadienne et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le BST continuera de collaborer avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France conformément aux ententes internationales, car ils sont des « États ayant un intérêt substantiel » en vertu du Code pour les enquêtes sur les accidents de l'Organisation maritime internationale.

Visitez notre page d'enquête pour des futures mises à jour.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le BST dispose d'un site Web à l'adresse www.bst.gc.ca. Obtenez de l'information à jour au moyen de fils RSS, Twitter (@BSTCanada), Facebook, LinkedIn, YouTube et Flickr.

SOURCE Bureau de la sécurité des transports du Canada

Renseignements: Bureau de la sécurité des transports du Canada, Relations avec les médias, 819-360-4376, [email protected]