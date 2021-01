QUÉBEC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'incident de sécurité dont elle a été victime, Promutuel Assurance fait le point aujourd'hui concernant les données de ses membres-assurés et celles de ses employés, actuels et passés, et retraités. À la lumière de l'analyse préliminaire menée par ses experts, l'assureur dispose d'un portrait plus précis de la situation.

En ce qui concerne les membres-assurés, l'enquête indique, à ce stade-ci, qu'aucun numéro d'assurance sociale (NAS), numéro de permis de conduire, numéro de carte de crédit ou autre information bancaire n'auraient été compromis. Il va de soi qu'une surveillance soutenue se fera en continu.

Quant aux employés, actuels et passés, ainsi que les retraités de Promutuel Assurance, des informations personnelles les concernant pourraient avoir été compromises. Face à cette situation, et par mesure de précaution, Promutuel Assurance confirme qu'elle leur offrira un service de surveillance et de protection de crédit. La marche à suivre leur sera transmise dans une communication individualisée qui précisera la nature des informations visées. Celle-ci leur sera acheminée dès que possible.

Retour sur les mesures de sécurité

Rappelons que dès que l'incident a été porté à son attention, Promutuel Assurance a agi sans délai en mandatant une équipe d'experts en cybersécurité pour mener une enquête approfondie destinée à faire toute la lumière sur la situation, sécuriser l'environnement informatique et rétablir la situation dans les meilleurs délais. Toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour bloquer l'accès non autorisé et pour éviter tout nouvel incident. Promutuel Assurance remercie tous ses employés qui travaillent sans relâche pour favoriser un retour à la normale sécuritaire. Évidemment, Promutuel Assurance collabore étroitement avec les autorités chargées de l'application de la loi.

Mise en garde contre les appels frauduleux

Par ailleurs, l'organisation a récemment été avisée que certains membres-assurés ont été appelés par des personnes usurpant l'identité de Promutuel Assurance pour leur soutirer des informations de nature bancaire. Promutuel Assurance dénonce ce type de stratagème frauduleux et invite ses membres-assurés à faire preuve de vigilance en ne fournissant pas ces renseignements et en appelant leur mutuelle. L'assureur a avisé les corps policiers de cette situation. Rappelons qu'en ce qui concerne la reprise des paiements par prélèvements préautorisés, un avis écrit sera transmis aux membres-assurés afin d'en préciser les modalités.

