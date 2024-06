Mise à jour de la liste des minéraux critiques du gouvernement du Canada - L'AMQ SALUE L'AJOUT DE TROIS MINÉRAUX À LA LISTE DU GOUVERNEMENT DU CANADA

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) se réjouit de la bonification de la liste des minéraux critiques du gouvernement fédéral avec l'ajout de minéraux comme le phosphore, le silicium métal et surtout, le fer de haute pureté.

Le Québec est riche en fer de haute pureté grâce aux gisements de la Fosse du Labrador. La province jouit donc d'un avantage mondial dans la décarbonation de l'acier grâce à ce fer unique qui contribue à la production d'acier vert, un matériel critique et indispensable à la fabrication des technologies nécessaires à la transition énergétique telles les éoliennes, les barrages hydroélectriques, les panneaux voltaïques, les véhicules électriques et la géothermie.

Quant au phosphore, un minerai nécessaire à la production de batteries lithium-fer-phosphate, on retrouve également au Québec de grands gisements, dont ceux de deux projets miniers en cours de développement, soit celui d'Arianne Phosphate et celui de de First Phosphate.

En tant que premier maillon de la chaine de valeur, l'industrie minière du Québec joue un rôle important dans le développement de la filière batterie et la décarbonation mondiale. Le Québec se démarque grâce à une main-d'œuvre qualifiée parmi les meilleures au monde et à ses façons de faire responsables et respectueuses qui le rendent plus attrayant pour les investisseurs et les consommateurs de minéraux critiques.

Citation

« Le secteur minier canadien représente une réelle solution aux enjeux climatiques tout en étant une source d'enrichissement à fort potentiel. Les retombées positives des minéraux critiques et stratégiques s'ajouteront donc aux bénéfices que le Québec et le Canada tirent déjà des filières traditionnelles permettant de créer encore plus de valeur. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques, et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias: Camille Riverin, Conseillère, Communications, Association minière du Québec, Tél. : (418) 717-2403, Courriel : [email protected]