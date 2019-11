Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de produits de divers produits de légumes frais coupés en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

OTTAWA, le 3 nov. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 1er novembre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de légumes frais coupés parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus à l'échelle nationale.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Mann's « Broccoli Cole Slaw » 340 g 7 16519 01307 2 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Broccoli Cole Slaw » 4 x 48 oz 10716520110101 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Caulilini - Bébé chou-fleur 284 g 7 16519 00358 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Kale Beet Blend » 227 g 7 16519 00027 0 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Kale Beet Blend » 227 g 7 16519 00028 7 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Kale Cabbage Blend » 4 x 32 oz 10716519034623 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's "Linguine" de chou-rave 284 g 7 16519 06797 6 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Power Blend » 284 g 7 16519 01311 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Rainbow Salad » 340 g 7 16519 01308 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Chou-fleur en riz 340 g 7 16519 06796 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Shaved Brussels Sprouts » 4 x 32 oz 10716519036788 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's « Sweet Kale Vegetable Kit » 284 g 7 16519 03461 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Plateau de crudités 907 g Crudités

227 g Trempette 7 16519 01407 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Plateau de crudités 1191 g Crudités

340 g Trempette 7 16519 01405 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Crave a Bowl Marinara piquante 198 g 7 16519 04007 8 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Crave a Bowl « Mais sucré » 198 g 7 16519 04005 4 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Crave a Bowl Chili vert savoureux 198 g 7 16519 04006 1 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Brocoli et chou-fleur 340 g 7 16519 01303 4 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites « Broccoli Wokly » 340 g 7 16519 01301 0 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites « Broccoli Wokly » 907 g 7 16519 02016 2 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Choux de Bruxelles 340 g 7 16519 01035 4 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Sauté californien 340 g 7 16519 01306 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Sauté californien 907 g 7 16519 02018 6 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Haricots verts 227 g 7 16519 04512 7 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Haricots verts 340 g 7 16519 04501 1 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Haricots verts 680 g 7 16519 04515 8 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Mélange de légumes 340 g 7 16519 01304 1 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Family Favorites Mélange de légumes 907 g 7 16519 02015 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls « Cari de chou-fleur - riz » 312 g 7 16519 03690 3 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls « Fresh Veggie Noodles » - Pesto basilic 305 g 7 16519 03704 7 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls « Fresh Veggie Noodles » - Thaï piquant 276 g 7 16519 03699 6 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls « Fresh Veggie Noodles » - Tomate bolognaise 326 g 7 16519 03706 1 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls Sriracha au sésame 340 g 7 16519 03682 8 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Nourish Bowls Chipotle sud-ouest 298 g 7 16519 03686 6 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Biologique Brocoli et carottes 284 g 7 16519 03104 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Biologique Brocoli en julienne 284 g 7 16519 03103 8 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Biologique « Fleurons de broccoli » 284 g 7 16519 03101 4 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Biologique Haricots verts 284 g 7 16519 04999 6 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Snacking Favorites Biologique - Plateau de crudités avec trempette biologique ranch 376 g Crudités

85 g Trempette 7 16519 02059 9 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Snacking Favorites Crudités hummus 383 g Crudités

85 g Trempette 7 16519 02058 2 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Mann's Snacking Favorites Crudités ranch 383 g Crudités

85 g Trempette 7 16519 02060 5 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Sysco Imperial « Veggie Power Blend » 4 x 32 oz 10734730620609 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Western Family « Cole-slaw au brocoli » 340 g 0 62639 32484 1 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement Western Family « Sweet Kale Salad Kit » 680 g 0 62639 34593 8 Toutes les dates « Meilleur avant » jusqu'au 16 novembre 2019, inclusivement

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

