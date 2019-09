Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de pâtés, de mousses, de terrines et de rillettes de diverses marques en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Photos des produits sont disponibles : http://inspection.gc.ca/fra/1568345193713/1568345200763

OTTAWA, le 12 sept. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 30 août 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les Spécialités Prodal (1975) Ltée procède au rappel de pâtés, de mousses, de terrines et de rillettes de diverses marques parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires ne devraient pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario et au Québec. Ces produits pourraient aussi avoir été vendus par des employés de comptoirs jusqu'au 12 septembre 2019 inclusivement, avec ou sans étiquette. Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté les produits visés devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Marque Produit Format CUP Codes Le Petit Charcutier Pâté de campagne - Cognac 150 g 0 59749 95188 3 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Le Petit Charcutier Pâté de campagne - Poivre 150 g 0 59749 95189 0 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Le Petit Charcutier Pâté de campagne - À l'ancienne 150 g 0 59749 95187 6 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Le Petit Charcutier Pâté de foie - Fines herbes 150 g 0 59749 95191 3 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Le Petit Charcutier Pâté de foie - Ail 150 g 0 59749 95190 6 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Le Petit Charcutier Pâté de foie - À l'ancienne 150 g 0 59749 95192 0 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Paysan Pâté de Campagne 2x100 g 0 68104 02286 1 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Paysan Pâté de Campagne au poivre noir 2x100 g 0 68104 02287 8 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Paysan Pâté de foie 2x100 g 0 68104 02288 5 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Paysan Pâté de foie à l'ail 2x100 g 0 68104 02289 2 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Rillettes de volaille 125 g 0 29145 13471 5 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Pâté de foie 125 g 0 29145 50006 0 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Pâté de campagne 125 g 0 29145 50506 5 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Pâté de campagne au poivre noir 125 g 0 29145 50516 4 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Pâté de campagne au cognac 125 g 0 29145 50526 3 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Terrine de canard et porc à l'orange 125 g 0 29145 51006 9 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Terrine de lapin et porc au vin blanc 125 g 0 29145 51126 4 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Mousse de foie de volaille au Porto 125 g 0 29145 52506 3 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Première moisson Rillettes du Mans 125 g 0 29145 52006 8 Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC12 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de campagne au cognac Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de campagne Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de campagne au poivre Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de foie Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de foie à l'ail Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement Les Spécialités Prodal (1975) Ltée Pâté de foie aux fines herbes Variable Variable Toutes dates « Meilleur avant » jusqu'au 2019OC18 inclusivement

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

