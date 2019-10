Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de viande de poulet cuite coupée en dés en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Photos des produit disponible : https://inspection.gc.ca/fra/1569881043496/1569881049546

OTTAWA, le 30 sept. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 27 septembre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de viande de poulet cuite coupée en dés parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne doivent pas les vendre ou les utiliser. Si vous avez reçu les produits rappelés et que vous les avez transformés ou reconditionnés, nous vous conseillons de communiquer avec l'ACIA.

Les produits suivants ont été vendus à l'échelle nationale.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Reuven International Ltd Viande de poulet cuite toute blanche - en dés (#13107) 4,54 kg 90763572131079 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite (#13132) 13,64 kg 90763572131321 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite toute blanche - en dés (#13307) 4,54 kg 90763572133073 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite - en dés de ½ " (#13332) 13,64 kg 90763572133325 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Poulet cuit en dés de ½ po viande blanche (#13385) 4,54 kg 007 34730 09010 8 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite toute blanche - en dés de ¾ po (#13507) 4,54 kg 90763572135077 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Poulet cuit en dés de ¾ po viande blanche (#13585) 4,54 kg 007 34730 09011 5 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite toute blanche (#13907) 4,54 kg 90763572139075 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Gros morceaux de poulet cuits viande blanche (#13985) 4,54 kg 007 34730 09012 2 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite - brune - en dés (#14307) 4,54 kg 90763572143072 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd. Viande de poulet cuite, proportion naturelle - en dés (#15307) 4,54 kg 90763572153071 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite - en dés de ½ " (#15332) 13,64 kg 90763572153323 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite, proportion naturelle - en dés (#15507) 4,54 kg 90763572155075 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite - en dés de ¾ " (#15532) 13,64 kg 90763572155327 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite, proportion naturelle (#15807) 4,54 kg 90763572158076 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Poulet cuit déchiqueté proportions naturelles (#15885) 4,54 kg 007 34730 21450 4 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite (#16232) 13,64 kg 90763572162325 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite - en dés (#16307) 4,54 kg 90763572163070 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Poulet cuit en dés de ½ po (#16385) 4,54 kg 000 74865 54485 6 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite - en dés (#16507) 4,54 kg 90763572165074 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Poulet cuit en dés de ¾ po (#16585) 4,54 kg 000 74865 54489 4 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite - plutôt brune (#18132) 13,64 kg 90763572181326 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet cuite plutôt brune - en dés (#18307) 4,54 kg 90763572183078 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Viande de poulet plutôt brune cuit en dés de ½ po (#18385) 4,54 kg 007 34730 08984 3 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Reuven International Ltd Viande de poulet plutôt brune cuite - en dés de ½ po (#18507) 4,54 kg 90763572185072 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Sysco Co Viande de poulet plutôt brune cuite en dés de ¾ po (#18585) 4,54 kg 007 34730 09014 6 PACKDATE : 01/22/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite - « Mostly Dark Chicken Meat » - en dés - ½ " /13 mm (#716-1300) 4 kg 1 0763572 18308 9 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite -« «Mostly Dark Chicken Meat » - en dés- ¾ "/19 mm (#716-1900) 4 kg 1 0763572 18508 3 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite - « All White Chicken Meat » en dés - 13 mm / ½" (#816-8122) 4 kg 1 0763572 13308 4 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite - « Chicken White Meat Pulled » (#816-8332) 4 kg 1 0763572 13908 6 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite - « Natural Proportion Chicken Meat Pulled » (#816-8335) 4 kg 1 0763572 15908 4 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite -« Natural Proportion Chicken Meat » en dés ½" /13 mm (#816-8341) 4 kg 1 0763572 15308 2 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Flamingo Viande de poulet cuite -« Natural Proportion Chicken Meat » en dés ¾ "/19 mm (#816-8347) 4 kg 1 0763572 15508 6 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés - 13 mm -½ " (#16305) 4,54 kg 2 06 20263 12454 7 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés - 19 mm - ¾" (#16505) 4,54 kg 2 06 20263 34454 9 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés blanc - 13 mm - ½ " (#13305) 4,54 kg 2 06 20263 12000 6 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Poulet en dés cuits blanc 19 mm - ¾ " (#13505) 4,54 kg 2 06 20263 34000 8 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite - Gros Morceaux viande blanche (#13901) 4,54 kg 9 07 63572 13901 3 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés plutôt brune 13 mm - ½" (#18305) 4,54 kg 2 06 20263 12002 0 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés plutôt brune 19 mm - ¾ " (#18505) 4,54 kg 2 06 20263 34002 2 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite, proportions naturelles (#15101) 4,54 kg 9 07 63572 15101 5 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite en dés proportions naturelles 13 mm - ½ po (#15305) 4,54 kg 2 06 20263 12001 3 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Rosemount Sales & Marketing Viande de poulet cuite, en dés proportion naturelle 19 mm - ¾ " (#15505) 4,54 kg 2 06 20263 34001 5 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite, proportion naturelle, en dés ¾ " (#15532) 13,64 kg 9 0763572 15532 7 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Tip Top Poultry, Inc. Viande de poulet cuite, proportions naturelles (#15801) 4,54 kg 9 07 63572 15801 4 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 Centennial FoodService Viande de poulet entiérement cuite plutôt brune (#18317) 4,54 kg 9 0763572 18317 7 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 AlimPlus Inc. Viande de poulet cuite en dés blanche 13 mm - ½" (#13338) 4 kg 06 95665 13338 7 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 AlimPlus Inc. Viande de poulet cuite blanche gros morceaux (#13938) 4 kg 0 06 95665 13938 9 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 AlimPlus Inc. Viande de poulet cuite en dés -13 mm - ½ " (#16338) 4 kg 0 06 95665 16338 4 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 AlimPlus Inc. Viande de poulet cuite en dés - 19 mm - ¾ " (#16538) 4 kg 0 06 95665 16538 8 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19 AlimPlus Inc. Viande de poulet cuite en dés plutôt brune - 13 mm - ½" (#18338) 4 kg 0 06 95665 18338 2 PACKDATE : 01/21/19 - 09/24/19

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

