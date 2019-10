Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

Vendu chez Florence Meat Supplies Ltd., 2136, rue Speers, Oakville ON

Vendu chez Florence Meat Supplies Ltd., 2136, rue Speers, Oakville ON

Vendu chez Scale Meats Ltd., 1512 rue Wellington E., Sault Ste Marie ON

Vendu chez Juan Meat Market Ltd., 52-40 prom. Beverley Hills, Toronto ON

Vendu chez Witteveen Meats Ltd., 154 rue Brant, Saint George ON

Vendu chez Kawartha Meats Inc., 917 rue Little Britain, RR1, Little Britain ON

Kawartha Meats (#4012)

«T-Bone steak (Frozen) »

Variable

(01) 9 0000000040122 (11) 191009 (3202) 000000 (21) 004660

« Packed Date: June 13, 2019, Best Before: Dec14, 2019 » « Packed Date: June 20, 2019, Best Before: Dec 21, 2019 » « Packed Date: June 22, 2019, Best Before: Dec 23, 2019 »