Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 5 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 4 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent pas vendre ni utiliser les produits visés par le rappel décrits ci-dessous.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Information additionnelles Préparé pour : Fine Halal Foods Donair cone d'agneau 18,4 kg /

40,57 lb N/A Code: 90207 Lot : 6297.30 Emballé le : 2019/06/27 Chicago Gyros L'original - Gyros cones original moyen 18,150 kg / 40,01 lb N/A Code : 98101 Lot : 6298.01 Emballé le : 2019/06/26 Chicago Gyros Gyros cone classique moyen 18,350 kg / 40,45 lb N/A Code : 98107 Lot : 6298.07 Emballé le : 2019/06/27 Chicago Gyros Gyros cone classique moyen 18,550 kg / 40,90 lb N/A Code : 98107 Lot : 6299.07 Emballé le : 2019/08/14 Chicago Gyros Gyros cone halal moyen 18,3 kg / 40,34 lb N/A Code: 98305 Lot: 6299.21 Emballé le : 2019/06/27 Chicago Gyros Gyros cones classique petit 17,85 kg /

39,35 lb N/A Code : 98102

Lot : 6300.02 Emballé le : 2019/06/27 Chicago Gyros Gyros cones classique petit 18,1 kg /

39,90 lb N/A Code : 98102

Lot : 6301.02 Emballé le : 2019/07/02 Chicago Gyros Gyros cone classique moyen 17,65 kg / 38,91 lb N/A Code : 98107 Lot : 6300.07 Emballé le : 2019/06/27 Chicago Gyros Gyros cone classique moyen 18,25 kg / 40,23 lb N/A Code : 98107 Lot : 6342.07 Emballé le : 2019/07/03 Chicago Gyros Gyros cones classique petit 18,3 kg /

40,34 lb N/A Code : 98102

Lot : 6307.02 Emballé le : 2019/07/02 Chicago Gyros Gyros cones classique petit 18,45 kg /

40,68 lb N/A Code : 98102

Lot : 6308.02 Emballé le : 2019/07/02 Chicago Gyros Gyros cone halal sans gluten grand 10,75 kg / 23,7 lb N/A Code: 98201 Lot: 6309.16 Emballé le : 019/06/28 Viandes Mustafa Merguez sausages 10,45 kg / 23,04 lb N/A Code: 90200 Lot: 6357.31 Emballé le : 2019/07/04 Meilleur avant : 2020/07/03 Chicago Gyros Gyros cone classique moyen 18,00 kg / 39,68 lb N/A Code : 98107 Lot : 6414.07 Emballé le : 2019/07/15 Chicago Gyros Gyros cone halal moyen 18,05 kg / 39,79 lb N/A Code: 98305 Lot: 6414.21 Emballé le : 2019/07/15 Chicago Gyros Gyros cones classique petit 18,18 kg /

40,08 lb N/A Code : 98102

Lot : 6654.02 Emballé le : 2019/08/26

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à votre établissement. Si c'est le cas, rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

