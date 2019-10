Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 15 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 12 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Produits visés par le rappel - Consommateur

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution Aucune - Lakeside Meats « Boneless Beef Brisket » Variable (vendu servis par un commis Aucun Toutes les unités vendues du 30 novembre 2018 jusqu'au 7 décembre 2019 inclusivement Vendu chez Lakeside Meats, 12213 promenade Riverside E., Windsor, ON Aucune - Lakeside Meats « Boneless Beef Tenderloin » Variable (vendu servis par un commis Aucun Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement Vendu chez Lakeside Meats, 12213 promenade Riverside E., Windsor, ON Aucune - Lakeside Meats « Beef Rump Roast » Variable (vendu servis par un commis Aucun Toutes les unités vendues du 12 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement Vendu chez Lakeside Meats, 12213 promenade Riverside E., Windsor, ON Aucune - P.A.T. Oriental Food Market « Premium Sliced Beef Short Rib » Variable Débutant par 0 253255 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 12 juin 2019 inclusivement Vendu chez P.A.T. Oriental Food Market, 333 rue Dundas E., Mississauga, ON Aucune - Mitchell's Butcher's Blend « Flank Steak » Variable (vendu servis par un commis Aucun Toutes les unités vendues du 15 juin 2019 jusqu'au 16 juin 2019 inclusivement Vendu chez The Butcher's Blend, 900 rue King E., London, ON Aucune - Mitchell's Butcher's Blend « Filet Mignon » Variable (vendu servis par un commis Aucun Toutes les unités vendues 22 juin 2019 Vendu chez The Butcher's Blend, 900 rue King E., London, ON Valley Custom Cutting « Beef Tenderloin Steak » Variable Débutant par 2010006 Toutes les unités vendues du 20 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Valley Custom Cutting, 159 rue Lombard, Smith Falls, ON Aucune - Green Fresh Supermarket « Beef Bone-In-Shank » Variable (vendu servis par un commis Débutant par 204009 Toutes les unités vendues du 20 novembre 2018 jusqu'au 28 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Green Fresh Supermarket, 29 rue Selkirk, Ottawa, ON Nortown « Miami Rib » Variable 0201076000905 Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 303 York Mills Willowdale, ON Nortown « Flanken » Variable 0201009000804 Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 303 York Mills Willowdale, ON Nortown « Skirt Steak » Variable 0201021000752 Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 303 York Mills Willowdale, ON Nortown « Single Brisket » Variable 0201002701579 Toutes les unités vendues du 30 novembre 2018 jusqu'au 14 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 1 Promenade Circle, Thornhill, ON Nortown « Brisket Point or Double » Variable 0201003201405 Toutes les unités vendues du 30 novembre 2018 jusqu'au 14 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 1 Promenade Circle, Thornhill, ON Nortown « Flank Steak » Variable 0218897102107 Toutes les unités vendues du 19 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 1 Promenade Circle, Thornhill, ON Nortown « Miami Ribs » Variable 0201012504412 Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 4 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 892 ave. Eglington, Toronto, ON Nortown « Flanken » Variable 0201009404169 Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 4 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 892 ave. Eglington Toronto, ON Aucune - Nortown « Beef Flank Steak » Variable 202030914542 Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 892 ave. Eglington, Toronto, ON Nortown « Miami Style Short Ribs » Variable 0218898402527 Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 4 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 1 Promenade Circle, Thornhill, ON Nortown « Flanken » Variable 0201009402523 Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 4 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Nortown Foods, 1 Promenade Circle, Thornhill, ON Grilladerie Select Rôti de surlonge de bœuf au poivre du moulin (désossé, non-cuit, assaisonné) 1 kg (poids au détail) 628915014297 BB 2018 DE 21 Vendu chez Walmart en Alberta et en Ontario Fast Fresh Fabulous Tendres petits médaillons enrobés de bacon 340 g 062639351816 2018 DE 26 Vendu chez Overwaitea en Colombie-Britannique Aucune - Almarwa Halal Meat « Beef Shank » Variable (servis par un commis) Variable Toutes les unités vendues du 19 juin 2019 jusqu'au 26 juin 2019 inclusivement Vendu chez Ample Food Market, 235, blvd. Fletchers Creek, Brampton, ON Aucune - Almarwa Halal Meat « Beef Boneless » Variable (servis par un commis) Variable Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 5 juin 2019 inclusivement Vendu chez Ample Food Market, 235, blvd. Fletchers Creek, Brampton, ON The Garden Basket « Family Pack Cap Off Rib Grilling Steaks » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203049 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Prime Rib Cap-Off Premium Oven Roast » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203091 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Cap Off Prime Rib Grilling Steak » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203084 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « T-Bone Grilling Steak » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203056 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Family Pack T-Bone Grilling Steak » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203042 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Veal Leg Cutlets (Scallopini) » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203368 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Veal Top Sirloin (Sotto Filleto) » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203377 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Veal Stew Bone-In » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203362 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 5 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Family Pack Veal T-Bone Grilling Steaks » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203343 Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 20 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON The Garden Basket « Veal T-Bone Grilling Steaks » Variable (emballé en magasin ou servis par un commis) Débutant par 0 203352 Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 20 décembre 2018 inclusivement Vendu chez The Garden Basket, 9271, Autoroute 48 (rue Markham), Markham, ON Aucune - Kingsway Meats « Sirloin Steak » Variable (servis par un commis) S/O Toutes les dates « Packed on » du 2019.NO 20 au 2019.DE 04 inclusivement Vendu chez Kingsway Meats, 2342 rue Bloor W., Toronto, ON Aucune - Kingsway Meats « Beef Shank » Variable (servis par un commis) S/O Toutes les dates « Packed on » du 2019.NO 20 au 2019.DE 04 inclusivement Vendu chez Kingsway Meats, 2342 rue Bloor W., Toronto, ON Aucune - North Hill Meats « Shoulder Clods Flat Iron » Variable S/O Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez North Hill Meats and Deli, 3453 ave. Victoria Park N. York, ON Doug's Quality Meats « Rump Roast » Variable S/O Toutes les unités vendues du 10 juillet 2019 jusqu'au 15 octobre 2019 inclusivement Vendu chez Doug's Quality Meats, 224 rue Lakeport Unit #8, St. Catharines, ON Doug's Quality Meats Stewing Beef Variable S/O Toutes les unités vendues du 10 juillet 2019 jusqu'au 15 octobre 2019 inclusivement Vendu chez Doug's Quality Meats, 224 rue Lakeport Unit #8, St. Catharines, ON Doug's Quality Meats Ground Beef Variable S/O Toutes les unités vendues du 10 juillet 2019 jusqu'au 15 octobre 2019 inclusivement Vendu chez Doug's Quality Meats, 224 rue Lakeport Unit #8, St. Catharines, ON Aucune - Sarajevo Grill and Meat Chevas Variable Aucun Toutes les unités vendues du 31 mai 2019 jusqu'au 14 juin 2019 Vendu chez Sarajevo Grill and Meat, 13-225 The East Mall, Etobicoke, ON Aucune - Brenner Packers Ltd. « Boneless Beef - Outside Roast » Variable (servi par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Brenner Packers Ltd., 497 rue Cataraqui, Windsor, ON Aucune - Brenner Packers Ltd. « Boneless Beef - Inside Roast » Variable (servi par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Brenner Packers Ltd., 497 rue Cataraqui, Windsor, ON Aucune - Brenner Packers Ltd. « Beef Bones Cut » Variable (servi par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Brenner Packers Ltd., 497 rue Cataraqui, Windsor, ON Aucune - Brenner Packers Ltd. « Veal Scallopini - Inside, Cut & Sliced » Variable (servi par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Brenner Packers Ltd., 497 rue Cataraqui, Windsor, ON Aucune - George's Meat Shop « Beef Front Shank » Variable (servi par un commis) Débutant par 200024 Toutes les unités vendues du 19 novembre 2018 jusqu'au 6 décembre 2018 inclusivement Vendu chez George's Meat Shop, 3681 rue Innes, Ottawa, ON Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « Boneless Beef Front Shank » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 20 novembre 2018 au 20 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Shun Fat Hing Grocery, 1179 rue Parisien O., Ottawa, ON Pusateri's Fine Foods « Stewing Beef » Variable Débutant par 0220549 Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 18 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 133-20901 ave. Bayview, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Boneless Blade » Variable Débutant par 0220718 Toutes les unités vendues du 14 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 133-20901 ave. Bayview, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Stewing Beef » Variable Débutant par 0220459 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 21 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 176 rue Yonge, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Short Ribs French Style » Variable Débutant par 0220733 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Short Ribs French Style » Variable Débutant par 0220733 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Short Ribs Flanken Style » Variable Débutant par 0222153 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Short Ribs Flanken Style » Variable Débutant par 0222153 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Angus Stew » Variable Débutant par 0220587 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Angus Stew » Variable Débutant par 0220587 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Stewing Beef » Variable Débutant par 0220549 Toutes les unités vendues du 10 juin 2019 jusqu'au 17 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « English Short Ribs » Variable Débutant par 0220628 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « English Short Ribs » Variable Débutant par 0220628 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Boneless Blade Roast » Variable Débutant par 0220718 Toutes les unités vendues du 15 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Miami Ribs » Variable Débutant par 0220607 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Beef Miami Ribs » Variable Débutant par 0220607 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Marinated Miami Ribs » Variable Débutant par 0220732 Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Pusateri's Fine Foods « Marinated Miami Ribs » Variable Débutant par 0220732 Toutes les unités vendues du 29 juillet 2019 jusqu'au 7 août 2019 inclusivement Vendu chez Pusateri's Fine Foods, 1539 rue Avenue, Toronto, ON Aucune - Jian Hing Food Mart « Bone Shank (Bone-In) » 1 morceau 0 277134 003294 Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 27 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Jian Hing Food Mart, 678 rue Markham, Scarborough, ON Aucune - Jian Hing Food Mart « Bone Shank (Bone-In) » Variable Débutant par 207134 Toutes les unités vendues du 22 novembre 2018 jusqu'au 27 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Jian Hing Food Mart, 678 rue Markham, Scarborough, ON

Produits visés par le rappel - Hôtels, Restaurants et Institutions

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution Centennial Foods « Burger 50/50 Brisket/Chuck » 7 oz (4,07 kg) Aucun Toutes les unités vendues du 22 août 2019 jusqu'au 29 août 2019 inclusivement Vendu aux restaurants en Ontario Centennial Foods « Beef Chuck » 4 oz (4,07 kg) Aucun Toutes les unités vendues du 22 août 2019 jusqu'au 29 août 2019 inclusivement Vendu aux restaurants en Ontario Centennial Foods « Beef Chuck and Brisket Patties » 2 oz (4,79 kg) Aucun Toutes les unités vendues du 22 août 2019 jusqu'au 29 août 2019 inclusivement Vendu aux restaurants en Ontario

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

