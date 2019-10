OTTAWA, le 11 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 10 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Produits visés par le rappel - Consommateur

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution Bib's Meats « Stew Beef Beef » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 26 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Bib's Meats, 300 Blvd. Bell, Unit 5, Belleville, ON Bib's Meats « Soup Bones Beef » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 9 juin 2019 inclusivement Vendu chez Bib's Meats, 300 Blvd. Bell, Unit 5, Belleville, ON Aucune - Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop « Steak (Rib) » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON Aucune - Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop « Steak (Ribeye) » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON Aucune - Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop « Beef Prime Rib Roast » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 14 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON Aucune - Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop « Beef Brisket » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 25 juin 2019 jusqu'au 11 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Ivan's European Deli and Specialty Meat Shop, 1496 rue Stittsville Main, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Beef » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Beef Patty » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Beef Steak » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Beef Strips » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement ET Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Bifteck Beef » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 13 juin 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Matar Meat Shop « Stewing Beef » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 29 mai 2019 jusqu'au 3 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Matar Meat Shop, 3515 rue Albion, Ottawa, ON Aucune - Palmateer Abbatoir « Striploin Steak » Variable (vendu servis par un commis) Débutant par 1 00000 Toutes les unités vendues du 27 juin 2019 jusqu'au 2 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Palmateer Abbatoir, 2553 rue Crookston, Tweed, ON West Grey Premium Beef « 0x0 Ribeye » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 06/14/2019 06/17/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Rib Bones » Variable Aucun « Packed On » 06/20/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Ribs » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Steak » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Blade Roast » Variable Aucun « Packed On » 06/24/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Boneless Blade Eye » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Butt Tenderloins » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Capeless Ribs AAA » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Centre Cut Sirloin » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Chuck Tenders » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flank Steaks » Variable Aucun « Packed On »

06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flap Meat » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flats » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 06/16/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Short Cut Clod » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Shortloins » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 05/31/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Shortloins AAA » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Skirt Steak » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Soup Bones » Variable Aucun « Packed On » 11/16/2018 05/27/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploin Steak » Variable Aucun « Packed On » 06/17/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploin Steak 10 oz » Variable Aucun « Packed On » 06/04/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploins » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploins AAA » Variable Aucun « Packed On » 11/16/2018 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « T Bone Steak » Variable Aucun « Packed On » 06/05/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Top Sirloin Cap » Variable Aucun « Packed On » 06/14/2019 Ontario Aucune - Roesch Meats and More « Beef Kalbi Short Ribs » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 1 juin 2019 jusqu'au 20 juin 2019 inclusivement Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON Aucune - Roesch Meats and More « Outside Round Roast » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 25 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON Aucune - Roesch Meats and More « Brisket Point » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 28 juin 2019 jusqu'au 26 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON Aucune - Roesch Meats and More « Ultimate Burger Blend » Variable Aucun « Batch Number : 001 »

Toutes les unités vendues du 6 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2019 inclusivement Vendu chez Roesch Meats and More, 10910 Northwood Line, RR #2, Kent Bridge, ON Central Fresh Market « Bottom Sirloin Steak Tails » Variable Variable « Packed on » 19-06-07 au 19-06-15 Vendu chez Central Fresh Market, 760 rue King Ouest, Kitchener, ON Wellington Country Marketplace « Beef Striploin » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 23 novembre 2018 jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Wellington Country Marketplace, 5259 Jones Baseline R.R.#4, Guelph, ON Starsky « Bnls Beef Brisket » Variable 0202154 027309 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON Starsky « Veal Shank Bone In » Variable 0202141 030568 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON Starsky « Lean Ground Beef » Variable 0202025 016961 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Starsky Fine Foods, 3115 rue Dundas Ouest, Mississauga, ON Milliken Meats Products Ltd. « Beef Oxtail » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 20 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Milliken Meats Products Ltd., 7750 rue Birchmount, Unit 17, Markham, ON Milliken Meats Products Ltd. Veal Tails Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 20 juin 2019 inclusivement Vendu chez Milliken Meats Products Ltd., 7750 rue Birchmount, Unit 17, Markham, ON Galleria Supermarket - Thornhill « Fresh Beef Top Blade Muscle » Variable Débutant par 0 210237 Toutes les unités vendues du 5 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON Galleria Supermarket - Thornhill « Fresh Beef Brisket » Variable Débutant par 0 210056 Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 25 juin 2019 inclusivement Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON Galleria Supermarket - Thornhill « Fresh Beef Short Rib » Variable Débutant par 0 210009 Toutes les unités vendues du 5 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019 inclusivement Vendu chez Galleria Superstore, 7040 rue Yonge, Thornhill, ON Cardinal Élevé sans Burgers de bœuf Angus 1,81 kg 0 63351 01971 8 Meilleur avant 2020 JL 25 Vendu chez Costco en Ontario et au Québec Fiesta Farms « Ont AAA Petit Beef Tender » Variable Débutant par 0 210059 Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON Fiesta Farms « Ontario AAA Beef Flat Iron » Variable Débutant par 0 210065 Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON Fiesta Farms « Ontario Beef Marrow Bone » Variable Débutant par 0 210812 Toutes les dates « BEST BEFORE » du NOV.24.18 au DEC.04.18, inclusivement Vendu chez Fiesta Farms, 200 rue Christie, Toronto, ON Halal Meat « Halal Beef Sirloin Tip » Variable Débutant par 0 220407 Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-12, inclusivement Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON Halal Meat « Halal Beef Top Sirloin » Variable Débutant par 0 220396 Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-12, inclusivement Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON Halal Meat « Halal Veal Tenderloin » Variable Débutant par 0 223625 Toutes les dates « PACKED ON » du 19-JN-13 au 19-JN-27, inclusivement Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON Halal Meat « Halal Beef Cubes Boneless » Variable Débutant par 0 220366 Toutes les dates « PACKED ON » du 19-MA-29 au 19-JN-27, inclusivement Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON Halal Meat « Halal Beef Cubes Boneless » (emballage contient du bœuf haché) Variable Débutant par 0 220366 Toutes les dates « PACKED ON » du 19-JN-13 au 19-JN-27, inclusivement Vendu chez Chop Shop Fine Halal Meat, 1970 ave. Eglington E., Scarborough, ON Aucune - Brandt Meat Packers « Beef Rouladen » Variable (Servis par un commis) Débutant par 0200429 Toutes les dates « Empaq. le » du 2018.NOV20 au 2018.DEC14, inclusivement Vendu chez Brandt Meat Packers, 1878 ave. Mattawa, Mississauga, ON JTK Farms « Top Sirloin Steak (frozen) » Variable Aucun « Packed on » 21.11.18 au 19.12.18 Vendu chez JTK Farms, 293193 Culloden Line, Ingersoll, ON JTK Farms « Beef Roast (frozen) » Variable Aucun « Packed on » 21.11.18 au 05.12.18 Vendu chez JTK Farms, 293193 Culloden Line, Ingersoll, ON Our Butcher Shop « Beef Top Sirloin Cap » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 11 juin 2019 jusqu'au 22 juin 2019 inclusivement Vendu chez Our Butcher Shop, 1070 route Major Mackenzie E., Richmond Hill, ON Wellington Country Marketplace « Beef Striploin » Variable Aucun Toutes les unités vendues du 23 novembre 2018 jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Wellington Country Marketplace, 5259 Jones Baseline R.R.#4, Guelph, ON Grilladerie Select Rôti de surlonge de boeuf au poivre du moulin (désossé, non-cuit, assaisonné) 1 kg (poids au détail) 628915014297 BB 2019 JL 05 Vendu chez Walmart (Ontario, Alberta) Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Beef Stew » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Ground Beef » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Rib Steak » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Boneless Steak » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 30 mai 2019 jusqu'au 7 juin 2019 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Open by Weight » (Veau non désossé) Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 22 novembre jusqu'au 31 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Beef Stew » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Ground Beef » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Rib Steak » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Aucune - Al Jazeera Food and Meat Market « Boneless Steak » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 6 décembre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Al Jazeera Food and Meat Market, 1101 rue Wellington O., Ottawa, ON Nardini Specialties « Beef Strip Loin » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 18 novembre jusqu'au 3 décembre 2018 inclusivement et Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON Nardini Specialties « Beef Flats » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 24 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON Nardini Specialties « Veal Insides » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du18 novembre jusqu'au 7 décembre 2018 inclusivement et Toutes les unités vendues du 1 juin 2019 jusqu'au 14 juin 2019 inclusivement Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON Nardini Specialties « Beef Shanks » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 18 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018 inclusivement et Toutes les unités vendues du 4 juin 2019 jusqu'au 1 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Nardini Specialties, 184 Hamilton Regional Road 8, Stoney Creek, ON Your Independent Grocer « Veal ground Lean » 1 lb (454g) et 1 kg Débutant par 0216331 Toutes les unités vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 24 novembre 2018 inclusivement Vendu chez Mitchell's - Your Independent Grocer 455 ave. McNeely, Carleton Place, ON Aucune - Woori Meat Shop Caractères coréens seulement (Rôti de palette de bœuf tranché mince) Variable (Servis congelé par un commis) Variable « All code dates from 2019.06.20 to 2019.07.05 » Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON Aucune - Woori Meat Shop « Regular Ground Beef » Variable (Servis congelé par un commis) Variable « All code dates from 2019.06.17 to 2019.07.03 » Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON Aucune - Woori Meat Shop « Short Rib » Variable (Servis frais par un commis) Variable « All code dates from 2019.06.03 to 2019.06.14 » Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON Aucune - Woori Meat Shop Caractères coréens seulement (noix de ronde) Variable (Servis frais par un commis) Variable Toutes les unites vendues du 19 novembre 2018 jusqu'au 10 décembre 2018 inclusivement Vendu chez Woori Meat Shop, 157 rue Dundas E., Mississauga, ON ARZ Fine Foods « Beef Eye of Round » Variable Débutant par 2 24030 « 19-24 November 2019 » Vendu chez ARZ Fine Foods, 1909 ave. Lawrence E., Toronto, ON Aucune - Dresden Meat Packers « Lean Ground Beef » 1 lb Aucun « Processed and Packed on Dates: NOV-26-18 up to and including NOV-30-18 » Vendu chez Dresden Meat & Deli, 30 ave. McNaughton, Wallaceburg, ON et Vendu chez Dresden Meat Packers, 10210 McCreary Line, RR#2, Dresden, ON Aucune - Dresden Meat Packers « Lean Ground Beef » 1,5 lb Aucun « Processed and Packed on Dates: NOV-26-18 up to and including NOV-30-18 » Vendu chez Dresden Meat & Deli, 30 ave. McNaughton, Wallaceburg, ON et Vendu chez Dresden Meat Packers, 10210 McCreary Line, RR#2, Dresden, ON The Central Butcher « Sirloin Tip » Variable (Servis par un commis) Variable « Packed on » du 29 mai May 29, 2019 jusqu'au June 12, 2019 inclusivement Vendu chez The Central Butcher, 1260 rue Kennedy, Unit #8, Scarborough, ON DJ Meats « Veal Cutlet » Variable (Servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 3 juillet 2019 jusqu'au 17 juillet 2019 inclusivement Vendu chez DJ Meats, 76 rue Patterson, Barrie, ON Ryding-Regency Meat Packers Ltd. « Sweetbread » 6,43 kg Aucun « Product code» 1573000 « Packed on»

19/05/30 Toutes les unités vendues du 3 juillet 2019 jusqu'au 10 juillet 2019 Vendu chez DJ Meats, 76 rue Patterson, Barrie, ON Aucune - Elmwood Meat Market « Beef Tenderloin » (000515) Variable Aucun Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON Aucune - Elmwood Meat Market « New York Steak » (000513) Variable Aucun Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON Aucune - Elmwood Meat Market « Prime Rib Roast » (000527) Variable Aucun Dates « Packed On » du 2019JN4 au 2019JN11 Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON Aucune - Elmwood Meat Market « Prime Rib Roast » (000527) Variable Aucun Dates « Packed On » du 2018DE13 au 2018DE20 Vendu chez Elmwood Meat Market, 170 rue Lakeshore E., Port Credit, ON Aucune - Cataldi Fresh Market Non étiqueté (noix de ronde de veau) Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 7 juin 2019 jusqu'au 9 juin 2019 inclusivement Vendu chez Cataldi Fresh Market, 140 ave. Woodbridge, Vaughan, ON Aucune - Highland Farms Ellesmere « Beef Liver » Variable (vendu servis par un commis) Débutant par 0203127 Toutes les dates « Packed On » du 2019.JN04 jusqu'au 2019.JN06 inclusivement Vendu chez Highland Farms, 850 rue Ellesmere, Scarborough, ON Aucune - Highland Farms Ellesmere « Fresh,Beef T-Bone/Wing Steaks » Variable (vendu servis par un commis) Débutant par 0203201 Toutes les dates « Packed On » du 2019.JN11 jusqu'au 2019.JN15 inclusivement Vendu chez Highland Farms, 850 rue Ellesmere, Scarborough, ON Aucune - Karlovo Inc. « Bulgarian Style Kufteta » 6 au nombre Aucun « Best Before: » 30.11.2019 Vendu chez Karlovo Inc., 8 rue Six Point, Etobicoke, ON Aucune - Maltese Grocery Non étiqueté (rôti de côtes de choix) Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement Vendu chez Maltese Grocery, 201 rue Pearl, Thunder Bay, ON Aucune - Maltese Grocery Non étiqueté (bifteck de côte) Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unités vendues du 20 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclusivement Vendu chez Maltese Grocery, 201 rue Pearl, Thunder Bay, ON Aucune - Rowe Farm Meats « Beef Tongue » Variable Débutant par 2 014170 Toutes les dates « Packed On » du JN.13.19 jusqu'au JN.20.19 inclusivement Vendu chez Rowe Farms, 2260 rue Bloor O., Toronto, ON Aucune - Rowe Farm Meats « Hanger Steak Sc » Variable Débutant par 2 030980 Toutes les dates « Best Before » du JN.03.19 jusqu'au JN.20.19 inclusivement Vendu chez Rowe Farms, 1617 ave. Bayview, Toronto, ON Aucune - Rowe Farm Meats « Oxtail » Variable Débutant par 2 030520 Toutes les dates « Packed On » du JN.03.19 jusqu'au JN.14.19 inclusivement Vendu chez Rowe Farms, 912 rue Queen E., Toronto, ON Your Independent Grocer « Beef Ground Medium Club Pack » Variable Débutant par 0200303 Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON Your Independent Grocer « T-Bone Grilling Steak » Variable Débutant par 0216123 Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON Your Independent Grocer « T-Bone Grilling Steak Club Pack » Variable Débutant par 0216120 Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON Your Independent Grocer « Wing Grilling Steak » Variable Débutant par 0216126 Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON Your Independent Grocer « Wing Grilling Steak Club Pack » Variable Débutant par 0216124 Toutes les unités vendues du 18 juin 2019 jusqu'au 23 juillet 2019 inclusivement Vendu chez Smylie's Your Independent Grocer, 293 rue Dundas E., Trenton, ON Concocté Par Nos Chefs Sauté de Boeuf et Brocoli 1,67 kg 0 60249 00003 2 2019 JN 27 2019 JL 04 2019 JL 06 2019 JL 11 2019 JL 12 Ontario Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Os soupe produit decongele Variable Débutant par 235906 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache ex-maigre reg Variable Débutant par 201024 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache ex-maigre fam Variable Débutant par 201709 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Bift.bas palette eur.des Variable Débutant par 201229 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf/porc/veau hache mgre Variable Débutant par 201023 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache mi-maigre reg Variable Débutant par 201021 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache mi-maigre fam Variable Débutant par 201238 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache maigre Variable Débutant par 201020 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf hache maigre fam Variable Débutant par 201710 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Bifteck filet mignon Variable Débutant par 201012 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Roti bas palette euro.des. Variable Débutant par 201228 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Roti de filet mignon reg Variable Débutant par 212555 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf-porc hache maigre Variable Débutant par 231259 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Boeuf-porc hache maigr.fam Variable Débutant par 232138 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Filet de boeuf entier esv Variable Débutant par 10431 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Tete fil.mignon boeuf esv Variable Débutant par 233800 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Filet de boeuf Variable Débutant par 235526 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec Aucune - Metro, Super C, Richelieu, Ami Porc-boeuf hach.maigre f.e Variable Débutant par 235547 Toutes les unités vendues du 16 novembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 inclusivement Québec, Nouveau-Brunswick Taj Mahal Supermarket « Veal Flats » Variable (vendu servis par un commis) Aucun Toutes les unites vendues du 21 novembre 2018 jusqu'au 24 novembre 2018 et Toutes les unites vendues du 30 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018 Vendu chez Taj Mahal Supermarket, 77 rue James N., Hamilton, ON Foodland « Veal Shoulder Blade Chops » Variable Débutant par 212765 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « FS Veal Shoulder Blade Chops » Variable Débutant par 212775 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Veal Shoulder Arm Chops » Variable Débutant par 212641 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Veal Shoulder Blade Roast Boneless » Variable Débutant par 212640 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Veal Shoulder Cutlet » Variable Débutant par 272497 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Veal Shoulder Cutlet Tenderized » Variable Débutant par 212736 Toutes les dates d'emballage du 30 mai jusqu'au 27 juin 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Beef Shank Bone In » Variable Débutant par 211633 Toutes les dates d'emballage du 20 juin jusqu'au 18 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Beef Shank Centre Slice » Variable Débutant par 211636 Toutes les dates d'emballage du 20 juin jusqu'au 18 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Beef Shanks Boneless » Variable Débutant par 211634 Toutes les dates d'emballage du 20 juin jusqu'au 18 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Foodland Pringle Creek, 728, rue Anderson, Whitby, Ontario Foodland « Veal Outside Round Roast » Variable Débutant par 212639 Toutes les dates d'emballage du 23 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez Foodland Thorncrest, 1500, avenue Islington, Toronto, Ontario Foodland « Veal Stew Boneless » Variable Débutant par 212742 Toutes les dates d'emballage du 23 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez Foodland Thorncrest, 1500, avenue Islington, Toronto, Ontario Foodland « Beef Flank Steaks » Variable Débutant par 211581 Toutes les dates d'emballage du 28 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez Foodland Thorncrest, 1500, avenue Islington, Toronto, Ontario Foodland « Beef Flank Steaks with Italian Sausage » Variable Débutant par 271941 Toutes les dates d'emballage du 28 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez Foodland Thorncrest, 1500, avenue Islington, Toronto, Ontario Foodland « Beef Flank Stakes with Ground Pork » Variable Débutant par 271554 Toutes les dates d'emballage du 28 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez Foodland Thorncrest, 1500, avenue Islington, Toronto, Ontario IGA Rôti de Bas de Palette Désossée Variable Débutant par 211151 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Rôti de bas de palette désossée roulé Variable Débutant par 211827 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Cubes de boeuf à râgoût format familial Variable Débutant par 211728 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Cubes de Boeuf à Râgoût Variable Débutant par 211272 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Boeuf Haché Mi-Maigre Variable Débutant par 211705 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Boeuf Haché Mi-Maigre Format Familial Variable Débutant par 211660 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Boeuf Haché Maigre Format Familial Variable Débutant par 211666 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec IGA Boeuf Haché Maigre Variable Débutant par 211665 Toutes les dates d'emballage du 14 juin jusqu'au 9 juillet 2019, inclusivement Vendu chez Marché Famille Julien IGA Extra 105 Chemin Senator. Rouyn-Nouranda, Quebec Aucune Rôti Haut de Surlonge Variable Débutant par 211353 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Bifteck Haut de Surlonge Variable Débutant par 211304 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Culotte Haut de Surlonge Variable Débutant par 211323 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Cube de Haut de Surlonge Culotte Variable Débutant par 212579 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Boeuf Haché Mi-Maigre Variable Débutant par 211705 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Boeuf Haché Mi-Maigre Format Familial Variable Débutant par 211660 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Boeuf Haché Maigre Format Familial Variable Débutant par 211666 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec Aucune Boeuf Haché Maigre Variable Débutant par 211665 Toutes les dates d'emballage de 26 novembre jusqu'au 14 décembre 2018, inclusivement Vendu chez IGA, Tradition, Marché Bonichoix, Quebec

Produits visés par le rappel - Hôtels, Restaurants et Institutions

Marque Produit Format CUP Code Information Supp./ Distribution Schneiders Escalopette De Veau Panee Tasty SCH SRGL 4,45 kg 0062000444222 44422 PROD 2018 12 18 2018 12 17 2019 01 24 Nationale West Grey Premium Beef « 0x0 Ribeye » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 06/14/2019 06/17/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Rib Bones » Variable Aucun « Packed On » 06/20/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Ribs » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Back Steak » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Blade Roast » Variable Aucun « Packed On » 06/24/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Boneless Blade Eye » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Butt Tenderloins » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Capeless Ribs AAA » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Centre Cut Sirloin » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Chuck Tenders » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flank Steaks » Variable Aucun « Packed On »

06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flap Meat » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Flats » Variable Aucun « Packed On » 06/11/2019 06/16/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Short Cut Clod » Variable Aucun « Packed On » 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Shortloins » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 05/31/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Shortloins AAA » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Skirt Steak » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Soup Bones » Variable Aucun « Packed On » 11/16/2018 05/27/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploin Steak » Variable Aucun « Packed On » 06/17/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploin Steak 10 oz » Variable Aucun « Packed On » 06/04/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploins » Variable Aucun « Packed On » 05/30/2019 06/12/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Striploins AAA » Variable Aucun « Packed On » 11/16/2018 05/30/2019 Ontario West Grey Premium Beef « T Bone Steak » Variable Aucun « Packed On » 06/05/2019 Ontario West Grey Premium Beef « Top Sirloin Cap » Variable Aucun « Packed On » 06/14/2019 Ontario Toscana Meats Distributors Vaughan Inc. « Veal Cutlets » Variable Aucun Variable Vendus dans des restaurants de l'Ontario en novembre 2018 et juin 2019 Toscana Meats Distributors Vaughan Inc. « Shank Steaks » Variable Aucun Variable Vendus dans des restaurants de l'Ontario en novembre 2018 Toscana Meats Distributors Vaughan Inc. « Veal Chops » Variable Aucun Variable Vendus dans des restaurants de l'Ontario en novembre 2018 Milliken Meats Products Ltd. « Ground Beef » Variable Aucun « Production Date » 06/21/19 06/28/19 Vendu aux restaurants en Ontario Milliken Meats Products Ltd. « Ground Veal » Variable Aucun « Production Date » 06/17/19 06/24/19 Vendu aux restaurants en Ontario Centennial « Inside Stir Fry Cut » Variable Aucun « Packed date - May 31, 2019 to June 20 » Vendu aux restaurants en Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 181,5 kg Aucun « Lot 77 Packed on Date-Mar 18/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 181,50 kg Aucun « Lot 144-May 24/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 90,75 kg Aucun « Lot 154 Jun 3/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 191,18 kg Aucun « Lot 172 Jun 21/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 144 Packed Date May 24/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 126 Pack Date May 6/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 128 Pack Date May 15/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 133 Pack Date May 13/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 128 Pack Date May 8/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 105 Pack Date Apr 15/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 95 Pack Date April 5/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 154 Pack Date Jun 3/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 95 Pack Date Apr 5/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 333 Pack Date Oct 30/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 40 kg Aucun « Lot 319 Pack Date Nov 15/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 323 Pack Date Nov 19/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 333 Nov 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 333 Pack Date Nov 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 333 Pack Date 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 333 Pack Date 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 333 Pack Date Nov 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 352 Pack Date Dec 18/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 353 Pack Date Dec 19/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 10 kg Aucun « Lot 353 Pack Date Dec 19/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 361 Pack Date Dec 27/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 20 kg Aucun « Lot 361 Pack Date Dec 27/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 90,75 kg Aucun « Lot 333 Pack Date Nov 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 181,5 kg Aucun « Lot 333 Pack Date Nov 29/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 90,75 kg Aucun « Lot 352 Pack Date Dec 18/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Leg Bones » 90,75 kg Aucun « Lot 361 Pack Date Dec 27/18 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 5 kg Aucun « Lot 91 Packed Apr 1/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 60 kg Aucun « Lot 98 Pack Date Apr 8/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 100 kg Aucun « Lot 113 Pack Date Apr 23/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 65 kg Aucun « Lot 119 Pack Date Apr 29/2019 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 75 kg Aucun « Lot 133 Pack Date May 13/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye of round Denuded /Product code :2001 Grain Fed Veal Scallopine 100/50g » 75 kg Aucun « Lot 156 Pack Date Jun 5/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye Round of Denuded 2005 Grain fed Veal Scallopine 44/113 g » 15 kg Aucun « Lot 105 Pack Date Apr 15/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye Round of Denuded 2005 Grain fed Veal Scallopine 44/113 g » 5 kg Aucun « Lot 120 Pack Date Apr 30/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye Round of Denuded 2005 Grain fed Veal Scallopine 44/113 g » 35 kg Aucun « Lot 134 Pack Date May 14/19 » Ontario Royal Crown Meats « Veal Eye Round of Denuded 2005 Grain fed Veal Scallopine 44/113 g » 25 kg Aucun « Lot 154 Pack Date Jun 3/19 » Ontario Tara Foods « Lean Ground Veal » Variable Aucun « Pack Dates June 21, 2019 July 2, 2019 July 3, 2019 July 8, 2019 » Sold to Restaurants in Ontario MacGregors Meat & Seafood Ltd. Jarret de veau - Osso Bucco (Article 60212) Variable Débutant par 011077657860212 1939 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Jarret de veau de coquille (Article 60222) Variable (6/cs) Débutant par 011077657860222 1899 et 2319 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69521) 3,42 kg Débutant par 011077657869521 1839, 1899, 1929, 1969, 1979, 1999, 2149, 2289, 2319 et 2329 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69522) 3,42 kg Débutant par 011077657869522 1789, 1899, 1909, 1999 et 2059 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69531) 4,8 kg Débutant par 011077657869531 2279 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69541) 3,4 kg Débutant par 011077657869541 1759, 1799, 1899, 1909, 1929, 1969, 1979, 1999, 2199, 2259, 2279, 2289 et 2329 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69551) 3,6 kg Débutant par 011077657869551 1839, 1929 et 2199 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Côtelette de carré de veau (Article 69561) Variable Débutant par 011077657869561 1789 et 2319 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Carré de veau (Article 69721) Variable Débutant par 011077657869721 1859, 1899, 1929, 1969, 2209 et 2249 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Carré de veau - « Frenched » (Article 69871) 2,5 kg Débutant par 011077657869871 1859 et 1919 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale MacGregors Meat & Seafood Ltd. Jarret de veau - Osso Bucco 1̎ (Article 69872) Variable (18/box) Débutant par 011077657869872 1759, 1939 et 2319 Vendu aux restaurants à l'échelle nationale Summit Food Service « AAA Beef Hanger Steak » Variable (~40 x 5oz) Aucun LOT# 20FD Vendu à un restaurant en Ontario

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les à l'endroit où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

