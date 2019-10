Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru en raison de la bactérie E. coli O157:H7

OTTAWA, le 4 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 3 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de divers produits de bœuf cru et de veau cru parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les consommateurs ne doivent pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ne doivent ni les vendre ni les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario et au Québec.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes/Dates Information supp. Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre variable Commence par 0201020 Meilleur avant 2019JN15 2019JN24 2019JN28 2019JL04 2019JL05 2018DEC01 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Galette de boeuf haché maigre variable Commence par 0211416 Meilleur avant 2019JN15 2019JN28 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché mi-maigre P.F. variable Commence par 0201238 Meilleur avant 2019JN15 2019JN27 2019JN22 2018DEC01 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché mi-maigre variable Commence par 0201021 Meilleur avant 2019JN15 2018DEC01 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre variable Commence par 0201024 Meilleur avant 2019JN15 2019JN28 2019JN27 2019JN22 2019JL03 2019JL05 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre variable Commence par 0201020 Meilleur avant 2019JN17 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre P.F. variable Commence par 0201710 Meilleur avant 2019JN17 2019JN24 2019JN28 2019JL04 2019JL05 2018DEC01 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché mi-maigre P.F. variable Commence par 0201238 Meilleur avant 2019JN17 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché mi-maigre variable Commence par 0201021 Meilleur avant 2019JN17 Distribué en Ontario Prepare pour Metro Boeuf haché Mi-Maigre 1 lb 8 25172 00418 8 Meilleur avant 2019JN17 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché ,mi-maigre P.F. variable Commence par 0201238 Meilleur avant 2019JN20 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché mi-maigre variable Commence par 0201021 Meilleur avant 2019JN20 2019JN22 2019JN27 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre P.F. variable Commence par 0201709 Meilleur avant 2019JN17 2019JN22 2019JN28 2019JN27 2019JL04 2019JL03 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre variable Commence par 0201024 Meilleur avant 2019JN17 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre variable Commence par 0201020 Meilleur avant 2019JN21 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre P.F. variable Commence par 0201710 Meilleur avant 2019JN21 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Galette de boeuf haché maigre variable Commence par 0211416 Meilleur avant 2019JN21 Distribué en Ontario Prepare pour Metro Boeuf haché maigre 2 lb 8 25712 00419 5 Meilleur avant 2019JN21 2019JN24 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre variable Commence par 0201709 Meilleur avant 2019JN20 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre variable Commence par 0201024 Meilleur avant 2019JN20 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre variable Commence par 0201020 Meilleur avant 2019JN22 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché maigre P.F. variable Commence par 0201710 Meilleur avant 2019JN22 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre P.F. variable Commence par 0201709 Meilleur avant 2019JN21 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf haché extra-maigre variable Commence par 0201024 Meilleur avant 2019JN21 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics « Ground Lean Beef & Pork FP » variable Commence par 0222596 Meilleur avant 2019JN28 2019JN24 2018DEC01 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Biftecks d'aloyau / côté d'aloyau variable Commence par 0220526 Meilleur avant 2019JN14 2019JN15 2019JN19 2019JN20 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Bifteck d'aloyau variable Commence par 0221442 Meilleur avant 2019JN14 2019JN15 2019JN19 2019JN20 2019JN21 2019JN22 2019JN23 2019JN24 2019JN26 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Bifteck contre-filet variable Commence par 0221426 Meilleur avant 2019JN14 2019JN15 2019JN19 2019JN20 2019JN21 2019JN22 2019JN24 2019JN26 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Rôti pointe de surlonge variable Commence par 0211080 Meilleur avant 2019JN14 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Bifteck pointe de surlonge variable Commence par 0201005 Meilleur avant 2019JN14 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Bifteck pointe de surlonge variable Commence par 0211064 Meilleur avant 2019JN14 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Veau cuisseau Escalope Milanaise P.F. variable Commence par 0227719 Meilleur avant 2019JN05 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Veau Cuisseau Escalope Milanaise variable Commence par 0227031 Meilleur avant 2018DEC03 2018DEC02 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Veau à ragoût variable Commence par 0226819 Meilleur avant 2019JN05 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Bifteck Interior de ronde variable Commence par 0235937 Meilleur avant 2019JL04 2019JL03 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf-bifteck noix de ronde variable Commence par 0235933 Meilleur avant 2019JL03 2019JL04 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf-bifteck noix de ronde caisson rapide variable Commence par 0235999 Meilleur avant 2019JL03 2019JL04 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Boeuf-Bifteck noix de ronde poivre variable Commence par 0221383 Meilleur avant 2019JL03 2019JL04 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics « Beef Eye of Round Marinating Steak Fast Fry FP » variable Commence par 0224014 Best Before 2019JL04 2019JL02 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Veau à ragoût variable Commence par 0226819 Meilleur avant 2018DEC02 2018DEC03 Distribué en Ontario Prepare pour Food Basics Veau Cuisseau Escalope Milanaise variable Commence par 0226812 Meilleur avant 2018DEC02 2018DEC03 Distribué en Ontario Salaison Alpha Ltée Boeuf haché mi-maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32057 Lot 9225B085 pkg 2019/JN/05 Lot 9244B033 pkg 2019/JN/14 Lot 9244B039 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32058 Lot 9226B053 pkg 2019/JN/05 Lot 9244B035 pkg 2019/JN/14 Lot 9244B0311 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché mi-maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32067 Lot 9244B036 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32068 Lot 9225B052 pkg 2019/JN/03 Lot 9226B042 pkg 2019/JN/05 Lot 9226B0310 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché extra-maigre 5,0 kg S.O. Numéro de produit 32071 Lot 9244B037 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché mi-maigre 20,0 kg S.O. Numéro de produit 32079 Lot 9244B0313 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Mix porc et boeuf haché maigre 5,0 kg S.O. Numéro de produit 41417 Lot 8452B179 pkg 2019/JN/14 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Portion de burger de boeuf (Deville ABF) 100g 2,4 kg S.O. Numéro de produit 11138 Lot 9225B042 pkg 2019/JN/03 Lot 9226B039 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf Style maison 7oz 6,4 kg S.O. Numéro de produit 11145 Lot 9226B037 pkg 2019/JN/05 Lot 9226B0313 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf Style maison 6 oz 5,44 kg S.O. Numéro de produit 11146 Lot 9226B036 pkg 2019/JN/05 Lot 9226B0312 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf Style maison 4 oz 3,63 kg S.O. Numéro de produit 11148 Lot 9226B035 pkg 2019/JN/05 Lot 9226B0311 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf Style maison 8 oz 5.44 kg S.O. Numéro de produit 11151 Lot 9226B034 pkg 2019/JN/05 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf avec minimum 50% d'Angus 3 oz 4,08 kg S.O. Numéro de produit 11163 Lot 8455B1024 pkg 2019/JN/04 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf avec minimum 50% d'Angus 4 oz 4,08 kg S.O. Numéro de produit 11164 Lot 8455B1023 pkg 2019/JN/04 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf avec minimum 50% d'Angus 6 oz 5,1 kg S.O. Numéro de produit 11166 Lot 8455B1025 pkg 2019/JN/04 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Burger de boeuf Imperio 3 oz 4,08 kg S.O. Numéro de produit 11191 Lot 9225B044 pkg 2019/JN/03 Lot 9225B046 pkg 2019/JN/04 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché maigre Angus 370g 15,54 kg S.O. Numéro de produit 21023 Lot 9225B092 pkg 2019/JN/06 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché mi-maigre 5,0 kg S.O. Numéro de produit 32001 Lot 9244B0312 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32054 Lot 9226B052 pkg 2019/JN/05 Lot 9244B034 pkg 2019/JN/14 Lot 9244B0310 pkg 2019/JN/17 Lot 9245B082 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Boeuf haché mi-maigre 4,54 kg S.O. Numéro de produit 32055 Lot 9225B084 pkg 2019/JN/06 Lot 9244B032 pkg 2019/JN/14 Lot 9244B038 pkg 2019/JN/17 Lot 9245B083 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Steak de bavette de boeuf assaisonné 170g Congelé 4,08 kg S.O. Product number 24121 Lot 8476B1414 pkg 2019/JN/12 Lot 9236B0110 pkg 2019/JN/21 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Steak de bavette de boeuf assaisonné 225g Congelé 4,05 kg S.O. Product number 24122 Lot 9214B075 pkg 2019/JN/18 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Steak de bavette de bœuf 150g Congelé 7,50 kg S.O. Product number 31443 Lot 9222B055pkg 2019/JN/04 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Steak de bavette de boeuf assaisonné au vin blanc et échalote 200g congelé 2,40 kg S.O. Product number 24018 Lot 9222B0523 pkg 2019/JN/17 Distribué au Québec Salaison Alpha Ltée Rôti de palette de bœuf désossée bardé de gras 3kg 6 kg S.O. Product number 30352 Lot 9225B124 pkg 2019/JL/11 Distribué au Québec Globe Meats Fresh Market and Grill « Natural Grain Fed Inside Round (Fesa Di Vitello) » variable Commence par 0201061 Vendu du 31 mai 2019 au 4 juin 2019, inclusivement Vendu à 61 Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill « Veal loin chops » Variable Commence par 0201107 Vendu du 31 mai 2019 au 8 juin 2019, inclusivement Vendu à 61 Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill Veal Hip Shank Bone- in variable Commence par 0201105 Vendu du 12 juin 2019 au 17 juin 2019, et du 27 juin 2019 au 1 juillet 2019, inclusivement Vendu à 61 Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill Ground Veal variable Commence par 0201111 Vendu du 14 juin 2019 au 17 juin 2019, inclusivement Vendu à Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill Beef Plate Skirt variable Commence par 0205567 Vendu du 30 mai 2019 au 8 juin 2019, inclusivement Vendu à Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill Veal Skirt Steak Entranas variable Commence par 0205605 Vendu du 30 mai 2019 au 3 juin 2019, inclusivement Vendu à Signet Drive, Toronto, ON Globe Meats Fresh Market and Grill Beef liver variable Commence par 0271398 Vendu du 6 juin au 10 juin 2019, inclusivement Vendu à Signet Drive, Toronto, ON

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

