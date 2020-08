Les photos des produits sont disponibles à : https://www.inspection.gc.ca/fra/1596848791927/1596848792271

OTTAWA, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 1er août 2020 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de différents produits faits à partir d'oignons cultivés à Bakersfield (Californie) aux États-Unis par la compagnie Thomson International Inc. en raison de la présence possible de la bactérie Salmonella. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés. Les détaillants, les distributeurs, les fabricants et les établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne doivent pas servir, utiliser ou vendre les produits visés décrits ci-dessous.

Ces produits pourraient également avoir été achetés en ligne ou dans divers restaurants ou dépanneurs. L'ACIA poursuivra son enquête sur d'autres importateurs possibles, ce qui pourrait entraîner d'autres rappels.

Les produits suivants ont été vendus comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Produits visés par le rappel : consommateurs

Marque Produit Format CUP Codes Renseignements additionnels Fresh is Best Salsa & Co. Salsa fraîche douce 375 mL 6 28130 03751 4 « BB » 21 SEP 2020 25 SEP 2020 28 SEP 2020 02 OCT 2020 Distribué en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba Fresh is Best Salsa & Co. Salsa fraîche moyenne 375 mL 6 28130 03752 1 « BB » 21 SEP 2020 25 SEP 2020 28 SEP 2020 02 OCT 2020 05 OCT 2020 Distribué en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba Fresh is Best Salsa & Co. Salsa fraîche épicée 375 mL 6 28130 03753 8 « BB » 21 SEP 2020 25 SEP 2020 28 SEP 2020 02 OCT 2020 Distribué en Colombie-Britannique Fresh is Best Salsa & Co. Salsa fraîche plus épicée 375 mL 6 28130 03754 5 « BB » 21 SEP 2020 25 SEP 2020 28 SEP 2020 02 OCT 2020 Distribué en Colombie-Britannique Fresh is Best Salsa & Co. « Salsa Fresca » 2,2 L 6 28130 00221 5 « BB » 28 SEP 2020 05 OCT 2020 Distribué en Colombie-Britannique Fresh is Best Salsa & Co. Savoureux Salsa d'haricots noir et de maïs du sud-ouest 220 mL 6 28130 02204 6 « BB » 15 AUG 2020 21 AUG 2020 28 AUG 2020 Distribué en Alberta et en Colombie-Britannique Fresh is Best Salsa & Co. « Tropical Fruit Salsa » 220 mL Aucun « BB » 06 AUG 2020 Distribué en Colombie-Britannique Skeena Select « BBQ Beef Sub » 295 g 0 204157 706994 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Skeena Select « Pizza Sub » 405 g 0 204109 706997 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.10.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Skeena Select « Broccoli Salad » Variable Débutant par 0 205116 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Skeena Select « Chicken Quesadilla » 280 g 0 205153 105996 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Aucune « Greek Salad » Variable Débutant par 0 205106 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Aucune « Greek Pasta Salad » Variable Débutant par 0 205130 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Aucune « Curried Quinoa Kale Salad » Variable Débutant par 0 205117 Toutes les dates « MEILLEUR AVANT » jusqu'au AU.11.20 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique Aucune « Gourmet Sandwiches Entertaining » Variable Débutant par 257369 Toutes les dates « packed on » jusqu'au 7 août 2020 inclusivement Distribué dans divers magasins Sobeys, Safeway, IGA, et Thrifty Foods en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba Aucune « Gourmet Sandwiches Sm » Variable Débutant par 240060 Toutes les dates « packed on » jusqu'au 7 août 2020 inclusivement Distribué dans divers magasins Sobeys, Safeway, IGA, et Thrifty Foods en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba

Produits visés par le rappel : hôtels/restaurants/établissements :

Marque Produit Format CUP Codes Renseignements additionnels Aucune « Butter Chicken Sauce (Frozen) » 100 g Aucun Toutes les unités vendues jusqu'au 7 août 2020 inclusivement Distribué en Colombie-Britannique

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés. Si vous avez un doute sur la source des oignons dans le produit que vous avez en votre possession, vérifiez auprès de l'établissement où vous les avez acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Contexte

Ce rappel découle des activités d'enquête de l'ACIA sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire, qui ont été suivies d'un rappel aux États-Unis par la compagnie Thomson International Inc. (en anglais seulement), établie à Bakersfield, en Californie. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca