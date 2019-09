Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de Croquettes de poitrine de poulet de marque St-Hubert en raison de la présence de fragments d'os

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2m2x2Es

OTTAWA, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 4 septembre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Maître Saladier inc. procède au rappel de Croquettes de poitrine de poulet de marque St-Hubert parce que le produit pourrait être contaminé par des fragments d'os. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé.

Le produit suivant a été vendu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces ou territoires.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes St-Hubert Croquettes de poitrine de poulet 680 g 0 66701 00504 1 Tous les codes de lot commençant par: B19084 B29084 B39084

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de blessure

Aucun cas de blessure associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise, Maître Saladier inc. : 1 866 533-8431; Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

