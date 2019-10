Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de certains produits qui contiennent de viande du poulet coupée en dés en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

OTTAWA, le 3 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 2 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de certains produits qui contiennent du poulet parce que la viande de poulet coupée utilisée dans ces produits pourrait être contaminée par la bactérie Listeria monocytogenes. Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel décrit ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas les vendre ou les utiliser.

Les produits suivants ont été vendus comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Informations additionnelles / Distribution L' Étoile Acadienne Star Sandwich Poulet 160 g 0 63997 00167 2 Les dates « meilleur avant » jusqu'au « 19NO01 », inclusivement. Nouveau-Brunswick L' Étoile Acadienne Star Sandwich Poulet 160 g 0 63997 00172 Les dates « meilleur avant » jusqu'au « 19NO01 », inclusivement. Nouveau-Brunswick Aucune (Entrée Plus Foods) « Chicken Caesar Salad » (801) 150 g Aucun Tous les dates

« Meilleur avant » de : 13 1119 (le 13 nov 2019) à 30 0320 (March 30, 2020), inclusivement. Ontario Aucune (Entrée Plus Foods) « Chicken Noodle Soup » (S-2) 200 g Aucun Tous les dates

« Meilleur avant » de : 13 1119 (Nov 13, 2019) to 30 0320 (March 30, 2020), inclusivement. Ontario Aucune (Entrée Plus Foods) « Cream of Chicken Vegetable Soup » (S-12) 200 g Aucun Tous les dates

« Meilleur avant » de : 13 1119 (Nov 13, 2019) to 30 0320 (March 30, 2020), inclusivement. Ontario Mr. Snack Sandwich au Salade Poulet 230 g 6 97361 00002 4 Tous les dates Alberta Wile's Lake Farm Market & Bakery « Chicken Salad Sandwich » S.O. Aucun Dates « meilleur avant »

03 OCT 19 à

07-OCT-19 Nouvelle-Écosse Aucune « Multigrain Chicken Salad » 195g 6 20868 99124 3 19OC02 Installations et établissements de soins de santé en Ontario seulement Express « Chicken Salad » 195g 6 20868 99211 0 19OC02 Installations et établissements de soins de santé en Ontario seulement Get The Good Stuff « Chicken Salad » 195g 6 20868 99124 3 19OC02 Installations et établissements de soins de santé en Ontario seulement Eating New Creations « Ciabatta gourmet à la salade de poulet » 229g 8 25349 08067 0 19OC02 Installations et établissements de soins de santé en Ontario seulement Aucune (Red Table Foods) « Chicken Salad on Whole Wheat, Dairy Free » 1 count Aucun Toutes les dates de péremption (« Use By ») jusqu'au 4 octobre 2019 Camps - Alberta uniquement Aucune

(Red Table Foods) « Chicken Salad on White, Dairy Free » 1 count Aucun Toutes les dates de péremption (« Use By ») jusqu'au 4 octobre 2019 Camps - Alberta uniquement Urban Fare « Curried Chicken & Mango Salad Wrap » 395g 286520 307991 Date emballé le (« Packed on ») jusqu'au 2019OC02 inclusivement

« Meilleur avant » 2019OC04 Vendu chez Urban Fare - Yaletown, au 177, rue Davie, Vancouver (C.-B.) Urban Fare « Curry Chicken Apricot Salad » 300g 286173 605499 Date emballé le (« Packed on ») jusqu'au 2019OC02 inclusivement « Meilleur avant » 2019OC04 Vendu chez Urban Fare - Yaletown, au 177, rue Davie, Vancouver (C.-B.) Farm Boy Plateau de sandwichs à la salade « Diamond » Moyen Aucun Commandes en ligne jusqu'au 29 septembre 2019 Ontario Farm Boy Plateau de sandwichs à la salade « Diamond » Petit Aucun Commandes en ligne jusqu'au 29 septembre 2019 Ontario

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison ou à l'établissement. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'activités de surveillance menées par l'ACIA à la suite d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

La viande de poulet importée et coupée qui a été utilisée dans ces produits a été associée à une enquête portant sur une éclosion. Toutefois, pour le moment, aucun cas de maladie associé à la consommation des produits visés par le présent Avis de rappel d'aliments n'a été confirmé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise : Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

Related Links

http://www.inspection.gc.ca