Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments (allergène) - Rappel de certains mélanges d'assaisonnement pour le riz de marque Daesang en raison de la présence non déclarée d'œufs, de lait et d'huîtres

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 4 juin 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les allergènes et les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

T-Brothers Food and Trading Ltd. procède au rappel de certains mélanges d'assaisonnement pour le riz de marque Daesang parce que ces produits contiennent des œufs, du lait et des huîtres qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette. Les personnes allergiques aux œufs, au lait ou aux huîtres ne doivent pas consommer les produits visés décrits ci-dessous.

Les produits suivants ont été vendus en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Daesang « Boc Rice » (assaisonnement - saveur de légumes) 24 g 8 801052 404028 Tous les codes pour lesquels la présence d'œufs n'est pas déclarée sur l'étiquette Daesang « Seafood Rice Sprinkles » (assaisonnement) 24 g 8 801052 724874 Tous les codes pour lesquels la présence d'œufs, de lait et d'huîtres n'est pas déclarée sur l'étiquette Daesang « Beef Rice Sprinkles » (assaisonnement) 24 g 8 801052 724850 Tous les codes pour lesquels la présence d'œufs, de lait et d'huîtres n'est pas déclarée sur l'étiquette Daesang « Vegetable Rice Sprinkles » (assaisonnement) 24 g 8 801052 724867 Tous les codes pour lesquels la présence d'œufs, de lait et d'huîtres n'est pas déclarée sur l'étiquette Daesang « Boc Rice » (assaisonnement - saveur de bœuf) 24 g 8 801052 404004 Tous les codes pour lesquels la présence de lait n'est pas déclarée sur l'étiquette

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez‑les au magasin où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique aux œufs, au lait ou aux huîtres, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel découle d'une plainte d'un consommateur. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour des avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Réactions

Une réaction liée à la consommation des produits visés a été signalée.

Renseignements supplémentaires

T-Brothers Food and Trading Ltd. : 604-540-0306

ACIA : www.inspection.gc.ca/contacteznous

