Mise à jour COVID-19 - 40 M$ en dons monétaires et en denrées distribuées à travers la province par Banques alimentaires du Québec

MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La crise de la COVID-19 a eu des effets indéniables sur l'insécurité alimentaire au Québec. Selon les données de Statistique Canada, près d'un Canadien sur sept a déclaré vivre dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire pendant la pandémie, alors qu'en temps normal, on estime que c'est plutôt une personne sur dix. Au Québec, Les Banques alimentaires du Québec ont constaté une hausse de 50 % des quantités de denrées distribuées par ses membres Moisson, en avril seulement.

Malgré une très grande mobilisation des membres du réseau, des inquiétudes persistent sur l'impact à long terme de la pandémie sur l'insécurité alimentaire, en raison du ralentissement économique qui perdurera au-delà de l'urgence sanitaire.

Une mobilisation inestimable

Depuis la mi-mars, Banques alimentaires du Québec a distribué l'équivalent de 40 M$ à ses membres, soit 21 M$ de dons monétaires et plus de 3,2 millions de kg de denrées alimentaires représentant une valeur de 19 M$. Les élans de générosité des gouvernements du Québec et du Canada, de Banques alimentaires Canada, des entreprises et des particuliers ont permis aux membres du réseau de combler le manque de dons en argent causé par l'annulation d'activités de financement. Le réseau a également fait preuve d'une grande agilité et résilience afin de s'adapter aux règles sanitaires évolutives, tout en répondant à une augmentation rapide de la demande en aide alimentaire. Les membres du réseau des Banques alimentaires du Québec ont également participé au projet de la Tablée des Chefs en contribuant à la distribution de près de 1,6 million de repas, en plus d'avoir soutenu plus de 30 000 enfants chaque semaine pendant la crise dans le cadre du partenariat avec le Club des petits déjeuners.

Ralentissement économique inquiétant

Malgré les efforts soutenus déployés à travers le réseau, les Banques alimentaires du Québec s'inquiètent du ralentissement de l'activité économique et la révision possible des programmes gouvernementaux. Cela pourrait avoir des impacts tangibles au cours des 12 à 24 prochains mois et causer une nouvelle augmentation des demandes. Le réseau aura besoin de soutien pendant cette période et espère que toutes les parties prenantes seront encore au rendez-vous. L'organisation demeure aussi préoccupée quant à la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors qu'il devient de plus en plus difficile de recruter des bénévoles, elle s'inquiète des impacts négatifs que cela pourrait avoir sur la capacité du réseau à répondre à la demande grandissante.

« La crise nous a permis de constater à quel point le réseau des Banques alimentaires du Québec est résilient et agile. Cette force a permis aux membres Moisson et membres Associés partout au Québec de rester ouvert et de répondre à la demande malgré les difficultés et nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi impressionnés et reconnaissants de l'appui des gouvernements, de Banques alimentaires Canada, des entreprises et de la population. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous continuons à travailler pour être prêts à répondre aux nouvelles demandes. Le réseau des Banques alimentaires du Québec a toujours été présent pour soutenir les gens dans le besoin dans des circonstances exceptionnelles, comme la crise que nous vivons. Nous allons poursuivre nos efforts de sensibilisation afin que nos partenaires soient encore au rendez-vous dans cette éventualité. »

- Julie Marchand, directrice générale des Banques alimentaires du Québec

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis plus de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 Moissons (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 13 Associés (organismes couvrant la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) et 1 200 organismes communautaires locaux affiliés à nos membres desservant plus de 500 000 personnes qui ont faim, chaque mois. Le modèle du réseau permet de récupérer des denrées dans toute la chaîne alimentaire et de les réorienter. Cette structure unique favorise la récupération des denrées alimentaires et la réduction de l'impact environnemental. Les Banques alimentaires du Québec veillent ainsi au partage équitable des denrées et des dons financiers à travers le Québec, s'assurent de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité. www.banquesalimentaires.org

