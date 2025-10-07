Mise à jour - Avis de ne pas consommer de pâtisseries contenant des pistaches crues, de pistaches en vrac et de poudre de pistaches vendues par l'entreprise Marché Atlas

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le communiqué de rappel d'aliments diffusé le 20 septembre 2025 a été mis à jour. Un produit supplémentaire visé par la mise en garde y a été ajouté, et la période de vente des produits concernés a été modifiée.

Warka (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pistaches en poudre (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pistaches étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Marché Atlas, située au 4265, rue Jean-Talon Est, à Saint-Léonard (Montréal), avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils sont susceptibles de contenir la bactérie Salmonella. Il convient de noter que les produits décorés avec des pistaches crues, sous toutes leurs formes, sont également visés par cette mise en garde.

La présente mise en garde fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en raison d'une éclosion nationale d'infections à Salmonella liée à des pistaches contaminées, distribuées dans divers établissements à travers le Canada.

Dénomination du produit Format Lot visé « Pistaches en vrac » Vrac Unités vendues jusqu'au 6 octobre 2025 « Warka » Unitaire Unités vendues jusqu'au 6 octobre 2025 Poudre de pistaches Vrac Unités vendues jusqu'au 6 octobre 2025

Tous les produits visés par le rappel ont été offerts à la vente jusqu'au 6 octobre 2025. Les pistaches en vrac et le warka étaient offerts en libre-service, alors que la poudre de pistaches était servie par un commis. Les produits étaient vendus uniquement à l'établissement désigné ci-dessus et conservés à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

La consommation d'aliments contaminés par la bactérie Salmonella peut causer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, cette maladie peut causer des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, elle peut se manifester par des symptômes de courte durée comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée parfois accompagnée de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Ils durent en moyenne de 3 à 7 jours. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5378A

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation