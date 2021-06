MISE À JOUR - Avis de ne pas consommer de la sauce MBAMBI conditionnée dans des pots en verre et préparée par l'entreprise Produits Africa

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le communiqué de rappel d'aliments diffusé le 26 mai 2021 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Produits Africa située à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils n'ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité.