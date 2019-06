MISE À JOUR - Avis aux médias - Le ministre Goodale lancera le Sommet sur l'eau des Prairies

Veuillez noter que le contenu de l'avis aux médias a changé.

REGINA, le 21 juin 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important auquel prendra part l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, pour lancer le Sommet sur l'eau des Prairies. Le Sommet sur l'eau des Prairies réunira un groupe complet d'intervenants qui échangeront leurs points de vue et leurs idées, et cerneront les priorités en vue d'améliorer la sécurité et la gestion de l'eau dans les Prairies.

Note à l'intention des médias : une invitation est nécessaire pour participer au Sommet, mais le discours du ministre est ouvert aux médias.

Date : Le lundi 24 juin 2019 Heure : 13 h à 14 h Endroit : Hôtel Delta Regina

Salle Trentino

1919, promenade Saskatchewan

Regina (Saskatchewan)

Renseignements: Rhonda Laing, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Saskatoon (Saskatchewan), 306-975-5944, rhonda.laing@canada.ca

