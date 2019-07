Mise à jour - Avis aux médias - La ministre McKenna visitera Hamilton et Guelph pour souligner le soutien du Canada à l'égard de l'action climatique : itinéraire du 25 juillet 2019

Veuillez noter qu'un changement a été apporté à l'heure du deuxième événement

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, visitera Hamilton et Guelph le 25 juillet pour faire la promotion et l'annonce d'un appui à l'égard de l'action climatique en Ontario.

La ministre McKenna participera à une table ronde avec la maire d'Hamilton, Fred Eisenberger et d'autres maires locaux sur le récent Rapport sur le climat changeant du Canada et les effets changements climatiques sur les Canadiens.

Il y aura un point de presse à la suite de la table ronde.

Activité : Point de presse Date : Le jeudi 25 juillet 2019 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Atrium de l'hôtel de ville de Hamilton (deuxième étage)

71, rue Main ouest

Hamilton (Ontario)

L'allocution de la ministre et le point de presse seront diffusés en direct sur la page Twitter @ministre_ec.

Après le tour de table, la ministre McKenna visitera Guelph où elle annoncera un appui aux technologies solaires propres au nom du ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le jeudi 25 juillet 2019 Heure : 13 h 00 (HAE) Lieu : Canadian Solar Inc.

545, avenue Speedvale ouest

Guelph (Ontario)

L'activité sera retransmise en direct sur la page Facebook d'Environnement et Changement climatique.

Plus tard, la ministre McKenna fera une annonce au nom de Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario, pour appuyer la création d'emplois bien rémunérés dans le secteur des technologies propres.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le jeudi 25 juillet 2019 Heure : 14 h 30 (HAE) Lieu : Newton Group Ltd.

41, chemin Massey

Guelph (Ontario)

L'activité sera retransmise en direct sur la page Twitter @ministre_ec.

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire aux activités auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Bronwen Jervis, Conseillère en communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-353-8851, bronwen.jervis@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca