MISE À JOUR - Avis aux médias - L'Honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, participera à l'Assemblée générale annuelle des PLC de 2019

***Les mises à jour suivantes ont été apportées au programme de l'Assemblée générale annuelle des PLC de 2019 depuis que cet avis aux médias a été circulé le 10 juillet dernier :

L'Honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'adressera aux délégués le 16 juillet à 8 h 15 (Heure normale du centre). Pour visionner la webdiffusion de son allocution, veuillez cliquer ICI.

L'Honorable Andrew Scheer, chef de l'opposition officielle, s'adressera aux délégués le 17 juillet à 11 h 05 (Heure normale du centre). Pour visionner la webdiffusion de son allocution, veuillez cliquer ICI.

Pour télécharger le programme final de l'AGA, veuillez CLIQUER ICI.

OTTAWA, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Plus de 200 producteurs laitiers de partout au pays se réuniront pendant deux jours à Saskatoon, en Saskatchewan, dans le but de continuer à faire avancer l'industrie laitière.

Le thème de cette année, Opportunités de réussite, ouvre la voie à d'importantes discussions sur la façon dont les producteurs aborderont collectivement les enjeux qui ont une incidence sur l'avenir de l'industrie laitière.

Le programme de l'assemblée générale annuelle comprendra des présentations d'experts de l'industrie sur des sujets comme les moteurs du marché mondial et la chaîne de valeur des produits laitiers, ainsi que l'évolution de l'initiative du logo de la vache bleue. L'ordre du jour final sera disponible sous peu.

Pour en savoir plus, visitez www.dfc2019agm.ca et suivez la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #PLC_AGA2019. Pour visionner la diffusion en direct du premier jour de l'AGA, veuillez CLIQUER ICI pour vous inscrire.

QUAND

16 juillet : 8 h à 16 h 50

17 juillet : 8 h 30 à 12 h

QUI

Pierre Lampron , président, Producteurs laitiers du Canada

, président, Producteurs laitiers du Christophe Lafougère, directeur général, GIRA Prospective et Stratégie

Michael Aucoin , président, Opérations Canada , Agropur

, président, Opérations , Agropur Kevin Marsh , gestionnaire du rayon laitier, Federated Co-operatives Limited

, gestionnaire du rayon laitier, Federated Co-operatives Limited Jonathan Laflamme , directeur exécutif des ventes, Cineplex Canada

OÙ

Hôtel Delta Bessborough -- salle de bal Adam

601, croissant Spadina Est

Saskatoon (Saskatchewan)

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait du Canada. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier canadien, aujourd'hui et demain. Ils s'efforcent aussi de maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et de promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

