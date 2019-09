Mise à jour - Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 17 septembre 2019

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 17 septembre 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Point de presse concernant le retour à l'Assemblée nationale de la ministre

Nadine Girault et point sur son état de santé Heure : 9 h 00 Lieu : Sur la passerelle qui relie l'édifice Honoré-Mercier à l'hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Point de presse concernant les priorités du gouvernement du Québec dans le

cadre de l'élection fédérale Heure : 11 h Lieu : Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel.

Période des questions et réponses orales Heure : 14 h Lieu : Salon Bleu

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Rencontre avec la délégation du Sénat français (fermée aux médias) Heure : 17 h 40 Lieu : Hôtel du Parlement, salon de la Présidence (1.03)

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault.

Caucus Heure : 18 h Lieu : Salon Rouge

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

