Mis à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de produits de crème glacée et de yogourt glacé de marque Idéale, de marque Iceberg Premium et de marque Originale Augustin en raison de la présence possible de petites particules métalliques

Photos des produits disponibles : https://inspection.gc.ca/fra/1564188671872/1564188674009

OTTAWA, le 26 juill. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 20 juillet 2019, a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Agropur coopérative procède au rappel de produits de crème glacée et de produits de yogourt glacé de marque Idéale, de marque Iceberg Premium et de marque Originale Augustin en raison de la présence possible de petites particules métalliques. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus en Ontario et au Québec.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Idéale Crème Glacée Vanille 11.4 L 74276 12707 Lot: 19136 Lot: 19137 Lot: 19143 Lot: 19144 Idéale Crème Glacée Brisures de chocolat 11.4 L 74276 12725 Lot: 19136 Idéale Crème Glacée Fraise 11.4 L 74276 12711 Lot: 19184 Idéale Crème Glacée Chocolat 11.4 L 74276 12708 Lot: 19172 Lot: 19137 Idéale Crème Glacée Caramel 11.4 L 74276 12709 Lot: 19137 Idéale Crème Glacée Thé Vert 11.4 L 74276 12730 Lot: 19143 Idéale Crème Glacée Vanille Française 11.4 L 74276 12723 Lot: 19137 Idéale Crème Glacée Mangue 11.4 L 74276 12729 Lot: 19164 Iceberg Premium Crème Glacée Vanille 11.4 L 74276 13300 Lot: 19164 Lot: 19171 Lot: 19136 Lot: 19143 Originale Augustin Tranches de Yogourt Glacé 48 x 145 mL 74276 13503 Lot: 19186

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Renseignement sur l'entreprise, Agropur coopérative : Ligne de service à la clientèle au 1-800-501-1150; Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

Related Links

http://www.inspection.gc.ca