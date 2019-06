Minitab lance son nouveau logiciel statistique Minitab(MD) 19

Une solution d'analyse statistique améliorée, plus rapide et plus simple

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 5 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Minitab LLC, chef de file des logiciels intelligents d'analyse de données et fournisseur de services statistiques spécialisés, a annoncé le lancement du logiciel statistique MinitabMD 19, une solution améliorée, rapide et simple à l'intention des cadres, des professionnels, des enseignants et des étudiants. La toute dernière version de Minitab tient sa promesse d'aider les praticiens à analyser des ensembles de données plus volumineux - mieux, plus rapidement et plus facilement - peu importe où ils en sont dans leur processus d'analyse.

Le logiciel statistique MinitabMD 19 fournit des analyses statistiques, des visualisations, des analyses prédictives et des analyses d'amélioration pour permettre une prise de décision fondée sur les données. Le logiciel statistique Minitab est le produit mondial privilégié dans de nombreux secteurs, notamment le milieu universitaire, l'excellence opérationnelle, l'amélioration de la qualité, la méthode Lean Six Sigma, la fabrication, la recherche et le développement, le marketing et bien plus encore. Quel que soit leur niveau de connaissance en statistique, Minitab donne aux organisations les moyens d'agir grâce à un logiciel facile à utiliser qui offre une interface utilisateur intuitive (juste à cliquer avec la souris, aucun codage nécessaire), à l'assistant Minitab et à son réseau mondial d'experts statisticiens.

Jeffrey T. Slovin, chef de la direction de Minitab LLC, a déclaré : « Depuis près de 50 ans, Minitab aide des milliers d'organisations à contrôler leurs coûts, à améliorer la qualité de leurs produits et services, à accroître le taux de satisfaction de leur clientèle ainsi qu'à accroître leur efficacité. Avec le lancement de MinitabMD 19, nous avons créé une solution améliorée, plus rapide et plus simple pour aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions en s'appuyant sur les données. »

M. Slovin a poursuivi : « Minitab s'engage à concevoir les meilleurs outils et formations de leur catégorie pour aider ses clients à repérer les tendances, à résoudre les problèmes et à découvrir des renseignements précieux dans leurs données avec une facilité inégalée. Le logiciel MinitabMD 19 établira la norme en matière de logiciels statistiques permettant aux clients d'analyser des ensembles de données encore plus importants et de comparer les résultats plus rapidement et facilement que jamais. »

De nouvelles fonctionnalités font de MinitabMD 19 un outil statistique encore plus puissant

Le logiciel statistique MinitabMD 19 s'améliore par rapport aux versions précédentes grâce à de nouvelles fonctionnalités et un meilleur rendement. Avec l'aide de MinitabMD 19, les utilisateurs peuvent analyser rapidement des ensembles de données plus importants, comparer les résultats et prendre de meilleures décisions en s'appuyant sur des données. Les résultats d'une analyse sont maintenant présentés dans une fenêtre unique et les utilisateurs peuvent gérer et organiser les projets de manière souple, que ce soit en regroupant les résultats par feuille de travail, par ordre alphabétique ou en fonction d'un ordre défini dans les paramètres.

Le logiciel statistique MinitabMD permet également d'analyser les données plus rapidement que jamais. Disponible en versions 32 bits et 64 bits avec des améliorations algorithmiques, des importations de documents plus rapides et un accès plus pratique à l'automatisation des analyses de routine à l'aide de macros, MinitabMD 19 permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats précis plus rapidement.

Le logiciel statistique MinitabMD 19 dispose également d'une nouvelle interface claire et nette qui facilite l'utilisation du logiciel. Grâce à ses principes de conception d'applications familiers, à l'exploitation du logiciel à l'aide de la souris et non de codes et à l'assistant de Minitab, qui guide l'utilisateur et offre des solutions de dépannage pour n'importe quelle analyse, Minitab est conçu pour les débutants comme pour les scientifiques et analystes de données les plus expérimentés.

Pour ceux qui commencent leur carrière d'analyste, qui ont besoin d'une mise à jour ou qui souhaitent participer à l'accueil de nouveaux membres au sein de leur équipe, Minitab propose également « Quality Trainer », un cours en ligne qui comprend des leçons animées, des questionnaires et des exercices pratiques permettant de s'initier facilement au domaine de la statistique et à l'utilisation de Minitab.

À propos de Minitab LLC

Minitab aide les entreprises et les institutions à repérer les tendances, à résoudre les problèmes et à obtenir des renseignements précieux sur leurs données grâce à une suite complète et de premier ordre d'outils d'analyse de données, d'analyse prédictive et d'amélioration des processus, ainsi qu'à une équipe d'experts hautement qualifiés pour les assister et les appuyer dans leur démarche analytique. Quel que soit leur niveau de connaissance en statistique, Minitab donne aux organisations les moyens d'agir grâce à un logiciel facile à utiliser qui offre une interface utilisateur intuitive (juste à cliquer avec la souris, aucun codage nécessaire), à la formation sur place et publique ainsi qu'à un réseau mondial d'experts statisticiens.

Pour en savoir plus à propos de Minitab, visitez www.minitab.com.

